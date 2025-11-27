Dak Prescott y los Dallas Cowboys superan la magia de Mahomes; derrotan a los Kansas City Chiefs

Texas, Estados Unidos.- Patrick Mahomes logró cumplir un sueño que tenía de niño; sin embargo, este sueño pronto se convirtió en pesadilla después de que sus Kansas City Chiefs cayeran por 31- 28 ante los Dallas Cowboys, y complicaran su boleto a la postemporada.

Previo al duelo de la Semana 13 de la NFL, el mariscal de campo tres veces Jugador Más Valioso del Super Bowl había dicho: "El niño que llevo dentro quería estar ahí. Ahora voy a salir a jugar en el Día de Acción de Gracias y encontraré la manera de ganar".

Pero Dak Prescott y los Cowboys tenían otros planes, y el quarterback lanzó para dos touchdowns, Malik Davis corrió 43 yardas para anotar y el equipo de la estrella solitaria se sobrepuso a dos pases de touchdown de Mahomes en cuarta oportunidad para apuntarse la victoria el jueves.

Mahomes pasó del sueño a una pesadilla

CeeDee Lamb anotó el primer touchdown de Dallas y terminó con 112 yardas en siete recepciones, cuatro días después de que las caídas afectaron al receptor estelar en una victoria sobre Filadelfia, el campeón defensor del Super Bowl.

Después de un complicado inicio de campaña, los Cowboys (6-5-1) han ganado tres partidos seguidos, completando una barrida ante los equipos que disputaron el Super Bowl de la temporada pasada, y condenaron a los Chiefs (6-6), monarcas vigentes de la Conferencia Americana, a volver a la marca de .500, al llevarse un duelo entre dos equipos que persiguen boletos de playoffs.

Javonte takes it in for 6??



#KCvsDAL on CBS

— Dallas Cowboys (@dallascowboys) November 28, 2025

Mahomes tuvo cuatro pases de touchdown en su primer partido profesional en la casa de los Cowboys, donde jugó tres veces para Texas Tech, no muy lejos de sus raíces en el este de Texas. Travis Kelce atrapó el primer pase de touchdown en cuarta oportunidad de Mahomes en un pase de 2 yardas, y la segunda recepción anotadora de Rashee Rice llegó en cuarta y 3 a principios del último cuarto.

TRAVIS DOING TRAVIS THINGS — Kansas City Chiefs (@Chiefs) November 27, 2025

Los Chiefs perdían por 10 puntos cuando Mahomes casi es derribado en el backfield por Quinnen Williams, pero se mantuvo de pie y encontró a Xavier Worthy completamente solo por el campo para una recepción de 42 yardas, preparando un pase de anotación de 10 yardas a Hollywood Brown con 3:27 restantes.

Pero Prescott y compañía no le dieron otra oportunidad a Mahomes. Tras dos penalizaciones por interferencia de pase que dieron a Dallas primeros downs, Prescott conectó con George Pickens para 13 yardas y un primer down decisivo en el aviso de los dos minutos. Prescott se arrodilló tres veces después de eso para que el reloj se consumiera.

