Estrella de los Charros termina su actividad en la LAMP para firmar con un equipo de la MLB

Arizona, Estados Unidos.- Los Charros de Jalisco culminaron en el top cinco en la primera vuelta de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), pero para el arranque de la segunda mitad, los actuales campeones no contarán con una de sus estrellas. Se trata del joven lanzador Gerardo Carrillo, quien recibió una nueva oportunidad para hacer su tan esperado debut en el mejor beisbol del mundo, la MLB, pues firmó un contrato de Ligas Menores con el histórico club de los Arizona Diamondbacks.

Ante eso, la franquicia campeona de la Serie Mundial del 2001 decidió frenar la actividad del relevista en la Liga Arco Mexicana del Pacífico, donde hasta el momento tenía una etapa estelar dentro del conjunto de Benjamín Gil.

Estoy profundamente agradecido con la organización de los Rangers, a todos mis coaches y amigos que formé a lo largo de estos dos años. Dos años de mucho aprendizaje, de procesos difíciles, pero también de mucha alegría y bendiciones. Quiero agradecer a la organización de los Dbacks por esta nueva oportunidad. Estoy contento y emocionado por vestir esos colores para la temporada 2026", expresó Carrillo en sus redes sociales.

¡MUCHO ÉXITO, GERARDO!uD83DuDC34uD83EuDEE1

??El tapatío Gerardo Carrillo firmó contrato de MiLB con @LosDbacks y finalizó su participación con Charros en la T2025-26 de la LAMP.

¡A perseguir el sueño de las Grandes Ligas, caballo!uD83EuDD20uD83DuDCAAuD83CuDFFC pic.twitter.com/FGT8FW8U5i — Charros de JaliscouD83EuDD20 (@charrosbeisbol) November 25, 2025

Dicha noticia tomó por sorpresa al gremio del 'Rey de los Deportes', debido a que hace unas semanas el propio pelotero fue dado de baja por los Texas Rangers, escuadra con la que solamente jugó en sucursales y no pudo dar el salto al Big Show.

El lanzador de 27 años tenía sobresalientes números en la actual temporada del beisbol invernal, ya que su efectividad era de 2.19 pese a tener marca de cero ganados y tres perdidos. Además, en 13 apariciones registraba 10 hits permitidos, cuatro carreras (tres limpias), un jonrón, cuatro bases por bolas y cuatro ponches.

La firma con los también conocidos como 'Cascabeles' representa un nuevo capítulo para el pitcher, que inclusive tiene la gran oportunidad de convertirse en el mexicano que los de Arizona necesitan en la temporada, ya que tendrán una serie de temporada regular programada en la Ciudad de México, para el 25 y 26 de abril, donde enfrentarán a los San Diego Padres.

A pesar de todavía no tener su estreno en las Grandes Ligas, Gerardo Carrillo ya sabe lo que es tener actividad en Ligas Menores, pues ha defendido los colores de Los Ángeles Dodgers, Washington Nationals y Texas Rangers.

uD83DuDD25 EN CAMINO A MLB uD83DuDD25



Gerardo CarrillouD83CuDDF2uD83CuDDFD firmó contrato de Ligas Menores con @Dbacks, organización con la que buscará llegar a Grandes Ligas.



Este año lanzó en Triple A de @Rangers. pic.twitter.com/FRMB1PQrIv — Miguel Lugo (@_MiguelLugo) November 27, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui