Gilberto Mora no se cansa de hacer historia: Conoce TODOS los RÉCORDS que ha conseguido

Tijuana, Baja California.- Con tan solo 17 años de edad, Gilberto Mora sigue dando de qué hablar, pues este miércoles 26 de noviembre por la noche, en la victoria de Xolos sobre Tigres en la Liguilla, el juvenil se apuntó otro importante récord en su carrera.

'Morita' anotó el tercer gol, con el que Tijuana tomó ventaja en la ida 3-0 ante los felinos, pero ese tanto no solo sirvió para darle ventaja a su club, sino que se convirtió en el jugador más joven en anotar en una 'Fiesta Grande' del futbol mexicano. Anteriormente, en una ronda anterior, el nacido en Tuxtla Gutiérrez se había posicionado como el futbolista con menor edad en sacudir las redes en el play-in.

uD83DuDEA8uD83EuDD2F GOL DE GILBERTO MORA EN LIGUILLA ANTE TIGRES!



LLEGA A 13 G+A ESTA TEMPORADA CON XOLOS Y SELECCION MEXICANA. 17 AÑOS. uD83DuDC8E



pic.twitter.com/VWe11u04ne — All Fútbol MX uD83CuDDF2uD83CuDDFD (@AllFutbolMX) November 27, 2025

Pero esta no es la única marca que ha establecido Gilberto Mora a su corta edad, ya que a sensación azteca es el futbolista con menor edad en debutar en la Selección Mexicana y en también asistir en un partido oficial. Igualmente, es el más joven en ganar una Copa Oro en toda la historia y el único a nivel mundial en ganar un título con una selección mayor, superando a Pelé, que a los 17 años conquistó la Copa del Mundo.

Mientras que en torneos internacionales a nivel clubes, Mora es el más joven en anotar en Leagues Cup, certamen que convoca a todos los equipos de la Liga MX frente a los de la MLS. A su vez, en su primer Juego de las Estrellas, Gilberto también se hizo presente en el marcador, ganando la distinción del futbolista más joven en anotar en un MLS All-Star.

Con todos estos logros, Gilberto se consolida para ser uno de los llamados por Javier Aguirre para la Copa del Mundo del 2026 y no solo eso, también se proyecta como uno de los referentes en el mediocampo y un titular indiscutible en la Selección Mexicana de Futbol.

Cabe destacar que 'Morita' viene de brillar en el Campeonato Mundial Sub-20, donde México llegó hasta los cuartos de final, cayendo 2-0 ante la selección albiceleste. A pesar del resultado, el joven tricolor fue denominado como uno de los mejores de la competencia internacional.

uD83CuDDF2uD83CuDDFDGilberto Mora | 17 años



uD83DuDCCACon Xolos + Selección

61 JJ uD83DuDD3A??9 goles + 3 asistencias



uD83DuDCCAMéxico Sub20:

5 JJ ??3 goles +2 asistencias



Total:

66 juegos en su carrera

uD83DuDD3A??12 goles + 5 asistencias pic.twitter.com/hol0cADSeM — Xavier Sol la Lande (@XaviSol_) November 27, 2025

Récords

Debut más joven en Liga MX

Jugador más joven en ser titular en un partido de Liga MX

Jugador más joven en anotar en Liga MX

Jugador más joven en dar una asistencia en Liga MX

Debut más joven en Selección Mayor

Jugador más joven en ser titular con la Selección Mayor

Jugador más joven en asistir a una Copa Oro

Jugador más joven en ganar una Copa Oro en toda la historia

Jugador más joven a nivel mundial en ganar un título con una Selección Mayor

Jugador más joven en anotar en Leagues Cup

Jugador más joven en anotar en un MLS All-Star

Jugador más joven en anotar en un Play-In

Jugador más joven en anotar en una Liguilla

Fuente: Tribuna del Yaqui