Jordan Love 'brilla' con 4 touchdowns y Packers derrotan 31-24 a Lions en duelo clave

Detroit, Estados Unidos.- Jordan Love convirtió un par de cuartas oportunidades en pases de anotación en la primera mitad y terminó con un récord personal de cuatro pases de touchdown, liderando a los Green Bay Packers a una victoria por 31-24 sobre los Detroit Lions el este jueves 26 de noviembre de 2025.

Green Bay completó 3 de 3 en cuarta oportunidad, anotando dos veces para sellar la victoria y los Lions perdieron la balón en dos intentos cuando intentaron jugar. Los Packers (8-3-1) barrieron la serie de la temporada para conseguir un posible desempate en la NFC Norte y están en segundo lugar de la división detrás de Chicago (8-3), que juega en Filadelfia el mañana viernes.

Los Lions, dos veces campeones defensores de división (7-5), llegaron al partido fuera de la lucha por los playoffs, pero luego quedaron aún más atrás con una tercera derrota en cinco encuentros. Después de tomar ventaja de 10-0 al inicio del segundo cuarto, Green Bay recuperó su ventaja de 10 puntos en tres ocasiones más en un partido que controló tanto en las líneas ofensiva como defensiva.

La ofensiva de los Packers brilló en este duelo

Detroit falló en cuarta oportunidad en la primera serie de la segunda mitad y a principios del último cuarto. Dos jugadas después de que Jahmyr Gibbs fuera detenido para pérdida justo dentro del territorio de Green Bay en cuarta oportunidad, Love lanzó un pase de touchdown de 51 yardas a Christian Watson para dar a Green Bay una ventaja de 24-14 al inicio del tercer cuarto.

Goff sufrió demasiado con la defensa de Green Bay

Abajo por 10 puntos, los Lions intentaron un cuarto down y tres desde la yarda 21 de los Packers y Jameson Williams dejó caer un pase. La defensa de Detroit respondió deteniéndose y la ofensiva llegó a la yarda 4 de Green Bay antes de que el sack de Parsons obligara a Campbell a conformarse con un field goal y un 31-24 en contra con 2:59 por jugar.

En la siguiente posesión, Love convirtió un tercer y cinco con un pase de 8 yardas a Watson y un cuarto y 3 con un pase de 16 yardas a Dontayvion Wicks para sellar la victoria. Para la próxima semana, los Packers recibirán a los Bears.

Fuente: Tribuna del Yaqui