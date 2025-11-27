Le da la espalda: Oscar Piastri dice que no ayudará a Lando Norris a ser campeón de la F1

Ciudad de México.- Con el cierre de temporada a pleno y con la lucha por el título de pilotos en su punto más álgido, Oscar Piastri dejó en claro cuál es su postura con respecto a su coequipero en McLaren, Lando Norris, quien busca coronarse. Y es que, a pesar de que el piloto británico llega a Lusail con ventaja en el liderato, ya recibió un contundente mensaje de su coequipero de McLaren, quien este jueves le dejó en claro que no le ayudará para que amarre el título de F1.

Hasta el momento, y a falta de dos grandes premios, el trono de la Fórmula 1 pasa por tres pilotos solamente: Lando Norris (390 puntos), Max Verstappen (366) y Oscar Piastri (366), donde la siguiente cita será en Qatar, este fin de semana. Piastri, durante su intervención con los medios de comunicación este jueves, recalcó que no se sacrificará para apoyar a Lando Norris, una decisión que ya fue platicada en McLaren, donde todos estuvieron de acuerdo.

uD83DuDEA8 | Oscar Piastri says McLaren spoke about helping Norris for the title:



"We've had a very brief discussion on it, and the answer is no.



"I'm still on equal points with Max, and got a decent shot of still winning it if things go my way.



"So that's how we'll play it." pic.twitter.com/8vgwphmFRJ — formularacers (@formularacers_) November 27, 2025

Tuvimos un debate muy corto sobre esa discusión y la respuesta es no. Tengo los mismos puntos que Max Verstappen y creo que todavía hay una oportunidad decente de ganar si las cosas van a mi manera", señaló el australiano.

Piastri, quien busca convertirse en el primer australiano en lograr el título desde Alan Jones en 1980, agregó: "Sé que no es imposible". Obviamente, también sé que es una posibilidad un poco remota. No puedo confiar en tener dos fines de semana perfectos... Necesito que otras cosas me salgan bien, y soy muy consciente de ello".

Además, Piastri no cae en desánimo, por lo que afrontará el GP de Qatar con "la misma mentalidad, ya sea la última carrera o la penúltima. Sé qué situación hay en el campeonato, pero la forma de mantener la esperanza es ganar y sumar los mejores resultados posibles", concluyó.

Tanto Piastri como Norris han ganado siete carreras cada uno esta temporada y el equipo ha dicho en repetidas ocasiones que siguen en igualdad de condiciones, pese al bajón de rendimiento del australiano, y que pueden luchar libremente por el título.

Verstappen es el tercero en la disputa por el título

Fuente: Tribuna del Yaqui