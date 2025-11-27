Los Yaquis se quedan cortos y Naranjeros de Hermosillo se llevan la serie de Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Edson García bateó de 4-3, remolcó tres carreras y anotó una más para apoyar una sólida salida de Paul Campbell y los Naranjeros de Hermosillo derrotaron por 7-5 a los Yaquis para quedarse con la serie disputada en Ciudad Obregón.

Campbell (2-0) se mantuvo por espacio de 5.3 entradas, en las que admitió seis hits y tres carreras, con cuatro ponches y dos bases por bolas. Chase Jessee se apuntó el salvamento (2). Brandon Brennan (2-1) fue el derrotado en tres entradas de cinco hits y cinco carreras, con tres bases y dos ponches.

Triunfo para HermosillouD83CuDF4A



Drama incluido en el cierre del juego y los @ClubNaranjeros se quedan con la serieuD83DuDCAAuD83CuDFFC



PG Paul Campbell

PP Brandon Brennan

SV Chase Jessee



Presentado por: @Salsa_Huichol #LigaARCO? pic.twitter.com/ACKuJ3oPKo — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) November 28, 2025

Fueron los Yaquis los que inauguraron la pizarra en el cierre de la segunda entrada. Con uno fuera, Víctor Mendoza y Matt McDermott ligaron sencillos y Miguel Guzmán congestionó los senderos con pasaporte gratis; dejando la mesa servida para Santiago Chávez, quien sacó tremenda línea que se fue al fondo del jardín derecho y central para vaciar las almohadillas.

Los visitantes Naranjeros respondieron y se acercaron con una rayita en la apertura del tercer capítulo; Milan Tolentino recibió base por bolas, avanzó a segunda con rodado de Ángel Ramírez y anotó con doblete de José Cardona al prado izquierdo. Hermosillo volvió a la carga y le dio la vuelta al marcador en el cuarto inning, donde Willie Calhoun abrió con doblete, TT Bowens recibió transferencia gratis y César Salazar se embazó con un hit dentro del cuadro, lo que fue aprovechado por Edson García, quien conectó sencillo productor de dos anotaciones al prado derecho.

Brennan fue el derrotado

Tolentino también recibió base por bolas, lo que marcó la salida del abridor de la Tribu, Brandon Brennan y el ingreso de Nick Gardewine, quien obligó a Ramírez a roletear a las paradas cortas para retirar a Tolentino, pero en la jugada Salazar cruzó el plato con el 4-3 y después, Cardona puso el 5-3 con jugada de squeeze play. Naranjeros sumaron otra rayita en la quinta entrada; Bowens conecta doblete al derecho y anota con sencillo de Edson García.

Campbell lució en la lomita

Yaquis intentaron una rebelión en el cierre del octavo rollo, donde aprovecharon el descontrol del relevista japonés Daniel Misakki, quien tuvo dos lanzamientos descontrolados que permitieron anotar a Allen Córdoba y a Riley Unroe, para el 6-5. Los visitantes aseguraron el triunfo en la apertura de la novena, donde Harold Ramírez sacó un triple y anotó con sacrificio de Calhoun, para el 7-5.

Para el viernes, los Yaquis seguirán en casa para recibir la visita del Tucson Baseball Team en serie de fin de semana; mientras que los Naranjeros regresan al ‘Fernando Valenzuela’ para fungir como anfitriones de los Cañeros de Los Mochis.

Fuente: Tribuna del Yaqui