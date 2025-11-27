México abre el telón del clasificatorio mundialista ante República Dominicana en Zacatecas

Zacatecas, Zacatecas.- Después de una arrolladora presentación en el preclasificatorio mundialista en Ciudad Obregón, donde México terminó en lo más alto, este viernes 28 de noviembre, la novena tricolor vuelve a la escena en busca del tan anhelado boleto al Mundial de Qatar. La selección se medirá esta noche en la ciudad de Zacatecas ante República Dominicana en la primera jornada del Clasificatorio Américas Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) 2027.

Este primer duelo ante los caribeños es la ventana para los tricolores, que, al compartir sector con la potencia mundial Estados Unidos y los siempre complicados de Nicaragua, verá una reñida lucha por una de las dos cuotas para llegar a la siguiente fase del proceso de eliminación.

#FIBAWC Qualifiers are almost here!! uD83DuDE31

Group A features USA uD83CuDDFAuD83CuDDF8, Dominican Republic uD83CuDDE9uD83CuDDF4, Mexico uD83CuDDF2uD83CuDDFD and Nicaragua uD83CuDDF3uD83CuDDEE! Who are you backing to reach the World Cup?



#AmeriCup pic.twitter.com/uuFSrTHnG2 — FIBA AmeriCup (@AmeriCup) November 20, 2025

El duelo pinta para ser emocionante, ya que ahora que FIBA actualizó su nuevo sistema de ranking, los dominicanos se ubican en el peldaño 21, como el quinto mejor del continente. En tanto, México se encuentra en la posición 31 y es siete de América, pero saltan ligeramente como favoritos este viernes al jugar como locales. Además, el Gimnasio Marcelino González, de Zacatecas, recibe por primera vez un partido de la Selección Nacional de Basquetbol.

Para este compromiso, nombres como los de Pako Cruz, Karim Rodríguez y el capitán Gabriel Girón encabezan el roster de jugadores que convocó el coach sonorense Omar Quintero para este importante compromiso de carácter oficial. Cabe destacar que la primera fase consiste en que los equipos de cada sector se enfrenten entre sí. En esta primera ventana, los aztecas reciben a los caribeños y el primero de diciembre disputarán la vuelta de visitante.

#MexBasquet uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDFC0 La selección mexicana presentó oficialmente su juego en Zacatecas. #M1S1ONBACK2BACK uD83CuDFC6uD83CuDFC6



El 28 de noviembre, México enfrentará a República Dominicana en el Gimnasio Marcelino González, en el 1er encuentro de la Primera Ventana de los Clasificatorios a la @FIBAWC pic.twitter.com/H4NdeSHpn1 — MexBasquet uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDFC0 (@mexbasquet) November 22, 2025

El segundo marco de esta ronda se abre del 26 de febrero al primero de marzo y la tercera del 3 al 6 de julio del próximo año, para cerrar la etapa de grupos y definir a los dos conjuntos que accederán a la siguiente instancia, donde se espera que el Tri sea uno de ellos.

¿Dónde ver?

Estadio: Gimnasio Marcelino González, Zacatecas

Horario: 19:30 horas (tiempo de Sonora).

Será transmitido por DAZN.

Fuente: Tribuna del Yaqui