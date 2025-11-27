Noche histórica: Leo Heras iguala un récord que parecía imposible de romper en la LAMP

Guasave, Sinaloa.- El 26 de noviembre del 2025 será una fecha que perdurará por siempre en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), ya que se trató del día en el que el pelotero Leo Heras igualó la marca de más triples conectados en la historia del circuito invernal con 40.

Tal y como si se tratara de una película, el emocionante momento del 'Niño' llegó portando los colores de los Algodoneros de Guasave, club con el que hace apenas unas semanas hizo su regreso. Pero además lo hizo ante los ojos del otro colíder de esa marca, el histórico Matías Carrillo.

El experimentado cañonero logró su marca en el Estadio Kuroda Park y en su primer turno al bate ante Tucson. Heras pegó una línea potente al jardín central que se internó entre los dos jardineros. Tras conectar el tablazo, el mexicano se fue desplazando sobre las colchinillas hasta que llegó a tercera y estalló de felicidad.

¡Llegó el 40!uD83EuDD79



Este fue el batazo que conectó Leo Heras, llegando a 40 triples en la LAMPuD83EuDEE1



uD83DuDCF8Momento especial: Abrazo entre los dos bateadores con más triples en la historia de la LigauD83EuDEC2#LigaARCO? pic.twitter.com/VwKUud0s6E — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) November 27, 2025

La hazaña tiene el 'broche' de oro perfecto, pues uno de los coachs del conjunto de Arizona es Matías Carrillo, expelotero que por décadas fue el líder en solitario del récord de más triples conectados en la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Una vez conseguido el importante logro, tanto Heras como Carrillo se saludaron y dieron un abrazo, en lo que significó una postal que perdurará por siempre dentro del beisbol invernal de nuestro país.

Cabe destacar que el 'Niño' se encuentra a tan solo un triple más de convertirse en el líder en solitario de este departamento. Aún le resta prácticamente toda la segunda mitad del torneo al de Tijuana para conseguir ese batazo. Heras comenzó la temporada con los Águilas de Mexicali, pero hace un par de semanas fue cambiado a los Algodoneros de Guasave, franquicia a la que vuelve después de 11 años.

Con todo y el fronterizo entre sus filas, los de Sinaloa tuvieron una primera vuelta para el olvido, al terminar en la última posición, por lo que deberán tener un paso perfecto en la segunda mitad para poder conseguir su boleto a la siguiente ronda.

HistóricouD83EuDD73



El patrullero de los @AlgodonerosGsv Leo Heras, se une a Matías Carrillo como los jugadores con más triples de por vida en la LAMP, al llegar a 40uD83EuDD29



¡Feliciten al ‘niño’uD83DuDCAAuD83CuDFFC#LigaARCO? pic.twitter.com/7Yd1MP3fAk — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) November 27, 2025

Leo Heras es un 'viejo lobo de mar', ya que registra 16 temporadas y 848 juegos en la Liga Arco Mexicana del Pacífico, donde también ha portado los colores de los Yaquis de Ciudad Obregón, club con el que inclusive llegó a disputar una final.

Fuente: Tribuna del Yaqui