¡Síguenos!
G Google News Fondo
Edición Impresa Suscríbete
Top3 Deportes

Norris asegura que Verstappen "es una amenaza", niño de 13 años juega con Arsenal y más en Top 3 Deportes

Previo al GP de Qatar, Lando Norris aseguró que Max Verstappen siempre es una amenaza, niño de 13 años debuta en la Youth League y más en el Top 3 Deportes

Norris asegura que Verstappen "es una amenaza", niño de 13 años juega con Arsenal y más en Top 3 Deportes
Norris asegura que Verstappen "es una amenaza", niño de 13 años juega con Arsenal y más en Top 3 Deportes Foto: Internet

Ciudad Obregón, Sonora.- Si te perdiste de las últimas noticias del mundo del deporte quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Deportes, en este resumen informativo te traemos la información sobre los últimos acontecimientos de tus deportes y deportistas favoritos. En la edición de este jueves 27 de noviembre, te informamos sobre lo que dijo Lando Norris sobre Max Verstappen, previo al Gran Premio de Qatar.

Así comienza el Tribuna Top 3 Deportes

Niño de 13 años en la Youth League

Luis Muñoz, de 13 años y 11 meses, debutó en la Youth League con el Arsenal frente al Bayer Munich, rompiendo el récord del jugador más joven en debutar en dicha liga. El nuevo récord rompe el anterior de Liam Payas, jugador de los Lincoln Red Imps, que el año pasado debutó ante el Maribor con 14 años, tres meses y un día.

Erik Spoelstra llegó a 800 triunfos

El entrenador de los Miami Heat, Erik Spoelstra, se convirtió en el tercer coach de la historia de la NBA en llegar a 800 victorias con un mismo equipo. Dicho logro fue resultado de la victoria de Miami sobre Milwaukee, la noche de ayer miercoles 26 de noviembre. 

Aún sin el mejor auto, Verstappen es temido

Previo al Gran Premio de Qatar, el piloto de Fórmula 1, Lando Norris aseguró que siempre considera "una amenaza" al también piloto, Max Verstappen, quien ocupa el segundo puesto en la clasificación de dicha competencia. Ambos pilotos estarían buscando hacerse con el campeonato este fin de semana. 

Fuente: Tribuna del Yaqui

Temas
Otras Noticias

¿Tienes una denuncia ciudadana que quieras reportar?

Envíanos tu mensaje y nuestros reporteros se acercarán al lugar de los hechos.

denunciaciudadana@tribuna.com.mx Haz clic y envía tu denuncia. Tu información será tratada con total confidencialidad.