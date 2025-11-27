UFC anuncia peleas de lujo para su primer evento del 2026; Alexa Grasso estará presente

Texas, Estados Unidos.- Tal y como se había anticipado durante la semana, este jueves 27 de noviembre, Dana White aprovechó el Día de Acción de Gracias y la cartelera especial de la NFL para hacer un anuncio oficial sobre lo que vivirá el aficionado de las Artes Marciales Mixtas el próximo año en la UFC.

Fue en el medio tiempo del juego entre Dallas Cowboys contra Kansas City Chiefs, donde el mandamás de la empresa líder de MMA dio a conocer las primeras peleas que tendrá la compañía en el 2026, en lo que será su nueva casa de transmisión: Paramount.

La velada será el 24 de enero, donde la mejor de todos los tiempos, Amanda Nunes, saldrá del retiro para medirse ante la campeona peso gallo y dos veces medallista de oro en Juegos Olímpicos Kayla Harrison. Pero eso no fue todo, ya que en esa misma cartelera verán actividad Justin Gaethje frente a Paddy Pimblett por el título interino de peso ligero.

uD83DuDEA8 STARTING OFF THE YEAR RIGHT uD83DuDEA8



The first card of 2026 is STACKED!



Watch #UFC324 LIVE January 24 on @ParamountPlus pic.twitter.com/ZwG25pNteL — UFC (@ufc) November 27, 2025

Cabe destacar que este mismo día, uno de los mejores libra por libra de la UFC, Ilia Topuria, escribió en redes sociales que no subirá al octágono en el primer trimestre del año, ya que actualmente tiene problemas familiares, por lo que White optó por Gaethje y Pimblett para mantener activo el cinturón.

No pelearé en el primer trimestre del año que viene. Estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal. Quiero centrarme en mis hijos y resolver esta situación lo antes posible. No quiero retrasar la división. La UFC organizará los enfrentamientos necesarios, y en cuanto se resuelva el asunto, les informaré que estoy listo para mi regreso", escribió.

Pero además de esos dos combates, también en la cartelera del UFC 324, marca el regreso de la excampeona mundial mexicana, Alexa Grasso, que chocará ante otra excampeona, Rose Namajunas, en un combate de absoluta realeza dentro de la división. Igualmente, Sean O'Malley formará parte de la velada y lo hará para medirse ante una real amenaza de la categoría gallo, Song Yadong.

Umar Nurmagomedov, también de la misma categoría, enfrentará al excampeón de peso mosca Deiveson Figueiredo en otro combate agregado para el 24 de enero. Mientras que, tal y como lo anunció TRIBUNA, Waldo Cortés-Acosta se medirá ante Derrick Lewis en la cartelera estelar del mismo show.

Alex Volkanovski will defend his featherweight title against Diego Lopes at #UFC325, Dana White announced.



Volkanovski beat Lopes by UD to win the vacant UFC featherweight title back in April. pic.twitter.com/ovaypd2zP0 — ESPN MMA (@espnmma) November 27, 2025

Otro de los anuncios que sorprendió a la afición del MMA es que el 31 de enero en Sídney, Australia, Diego Lopes saltará a la escena en el UFC 325 para disputar el trono pluma frente al campeón Alexander Volkanovski, en un choque de revancha.

Fuente: Tribuna del Yaqui