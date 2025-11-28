Águilas del América vs Rayados de Monterrey; dónde ver EN VIVO la vuelta de los cuartos de final

Ciudad de México.- Las Águilas del América regresan a casa luego de ser vapuleados en el primer compromiso de los cuartos de final del Apertura 2025, siendo vencidos por Rayados de Monterrey con marcador de dos goles por cero. Pese al resultado del compromiso, 'La Pandilla' fue ampliamente superior y ahora deberá preservar la ventaja en el compromiso de vuelta en la casa provisional de los de Coapa.

El partido en tierras regiomontanas evidenció las carencias ofensivas de parte del América, que pasó los 90 minutos en la cancha del Estadio BBVA sin registrar ningún disparo a puerta. Además de eso, desde el propio minuto dos, Rayados comenzó a generar oportunidades de anotación, las cuales, en inicio, fueron evitadas por Luis Ángel Malagón, cancerbero azulcrema.

Tras un primer tiempo dominado por el Monterrey, la suerte les pagó su desempeño y, en el tiempo de compensación de la primera mitad, cayó el tanto que inauguró el marcador y les permitió irse a los vestidores con la ventaja. Sergio Canales tomó el balón y, desde media distancia, metió un disparo cruzado para poner el marcador en uno por cero; la segunda anotación cayó en el 70', con una gran jugada entre Canales y Sergio Ramos, terminando en una buena definición por Fidel Ambriz.

La polémica estalló luego del silbatazo final, pues el América puso en tela de juicio el desempeño del árbitro central, que perdonó un par de faltas de Rayados, las cuales parecían necesitar expulsión, pero solo terminaron con tarjeta de amonestación. Tras la revisión por la Comisión de Árbitros de la FMF, se determinó que el silbante Jesús Rafael López Valle y el responsable del VAR, Adonai Escobedo, fueron separados de sus cargos por el resto de la Liguilla.

Horarios del Águilas del América vs. Rayados de Monterrey/Vuelta cuartos de final

Estadio: Estadio Ciudad de Los Deportes, Ciudad de México

Fecha: Sábado, 29 de noviembre

Horario: 17:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: TUDN/VIX Premium

En medio de la disputa por llegar a las semifinales, Rayados se tendrá que preocupar por la continuidad de uno de sus mejores elementos para el próximo torneo de la Liga MX. Reportes de medios provenientes de España han indicado que Sergio Ramos saldrá de 'La Pandilla' al finalizar su participación en el Apertura 2025, pese a que un par de semanas atrás, parte de la directiva del Monterrey comentó que estaban en conversaciones para extender su contrato.

