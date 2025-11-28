Alexis Vega en riesgo para la vuelta de los cuartos de final entre Diablos del Toluca y Bravos de Juárez

Toluca, Estado de México.- Pese a haber completado su recuperación con éxito, Alexis Vega sigue siendo duda para participar en la vuelta de los cuartos de final entre los Diablos del Toluca y los Bravos de Juárez. En un inicio se había comentado que Vega se incorporaría para el inicio de la Liguilla del Apertura 2025, aunque su proceso de rehabilitación se fue aplazando hasta perderse el primer compromiso.

Vega quedó fuera desde la jornada 15 del certamen mexicano, luego de que saliera de cambio en la segunda mitad del partido contra el Pachuca; el delantero iba en plena carrera cuando sintió un tirón en el muslo posterior izquierdo, teniendo que ser retirado sin poder caminar por sí solo. Al par de días se confirmó que Alexis había presentado una lesión muscular grado 2 en el semitendinoso del muslo izquierdo.

Luego de que se asegurara que estaría de regreso para el inicio de la Liguilla con el Toluca, el capitán del 'Chorizo Power' quedó descartado de última hora e inclusive, no realizó el viaje a Ciudad Juárez, Chihuahua con el resto del equipo. Pese a que de nueva cuenta se había comentado que podría participar en el partido de vuelta ante Bravos, Vega vuelve a ser duda para los Diablos.

Según un reporte de ESPN, se informó que, si bien Alexis Vega completó de manera satisfactoria su proceso de recuperación, sigue estando en duda su participación en el cierre de la primera ronda de la Liguilla. Será el propio Antonio Mohamed el que tome la decisión si Alexis ingresará a la cancha del Estadio Nemesio Diez o seguirá sin actividad por quinta semana.

Las fuentes señalaron que el 'Turco' habría descartado la idea de usarlo en el cuadro titular y su única posibilidad de ingresar es desde las modificaciones, aunque dependerá de las condiciones del partido. Si se llega a la segunda mitad con la clasificación en riesgo para el Toluca, Vega entrará a la cancha, pero si se tiene asegurado el resultado, Alexis tendrá que esperar al menos para la ronda de semifinales.

Los Diablos del Toluca recibirán en casa a los Bravos de Juárez en el cierre de los cuartos de final del Apertura 2025; el partido será en el Estadio Nemesio Diez, este próximo sábado, 29 de noviembre, a las 19:05 horas (horario CDMX).

