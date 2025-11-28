Anthony Davis de regreso con los Mavericks, sancionan a árbitros del Rayados-América y más en Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Si te perdiste de las últimas noticias sobre el mundo del deporte, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Deportes. En este resumen informativo, encontrarás los últimos acontecimientos en el mundo de los deportes. En la edición de este viernes 28 de noviembre, te informamos sobre el regreso de Anthony Davis con los Mavericks, después de estar un mes fuera por motivo de una lesión.

Así comienza el Tribuna Top 3 Deportes

Sancionan a árbitros del Rayados-América

Jesús López y Adonai Escobedo, los árbitros que dirigieron el partido entre América y Monterrey, han sido castigados y excluidos de la Liguilla. La sanción se debe a los graves errores arbitrales que cometieron durante el encuentro. Esta medida busca asegurar una mejor calidad en el arbitraje de la fase final del torneo, impactando directamente en la continuidad de ambos silbantes en la competencia más importante de la Liga.

Cristiano Ronaldo diversifica sus negocios

La estrella del fútbol, Cristiano Ronaldo, sigue expandiendo su imperio de negocios fuera de las canchas. El portugués ha decidido incursionar en el mundo de las Artes Marciales Mixtas (MMA), asociándose con una figura clave de la UFC: el campeón Ilia Topuria. Esta inversión marca un nuevo rumbo para el delantero en el sector deportivo, mostrando su interés por diferentes disciplinas de alto rendimiento.

Luego de un mes fuera, regresa Davis con los Mavs

Los fanáticos de los Mavs pueden celebrar el inminente regreso de Anthony Davis al equipo. El jugador estuvo apartado de las canchas por más de un mes debido a una lesión en la pantorrilla. Su vuelta es muy esperada y representa un refuerzo crucial para el equipo en esta etapa de la temporada. Su reintegración al roster promete fortalecer el desempeño y las estrategias de los Mavericks.

