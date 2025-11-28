Buena noticia para los Steelers: Aaron Rodgers está de vuelta con Pittsburgh y va de titular ante los Bills

Pittsburgh, Estados Unidos.- De cara a su compromiso del próximo domingo cuando reciban a los Buffalo Bills, los Pittsburgh Steelers recibieron una buena noticia este viernes 28 de noviembre de 2025, tras confirmarse que su mariscal de campo titular, Aaron Rodgers, participó plenamente en los entrenamientos por segundo día consecutivo el viernes.

Rodgers se perdió el encuentro del pasado fin de semana que perdieron ante los Chicago Bears tras lesionarse la muñeca contra Cincinnati el 16 de noviembre, encuentro que finalizó el suplente Mason Rudolph y terminó la victoria dominante con 12 de 16 para 127 yardas y un touchdown.

Coach Tomlin said Aaron Rodgers is ‘all systems go’ for Sunday’s game against the Buffalo Bills at Acrisure Stadium.



Rodgers se sometió a varias pruebas sobre su lesión después del partido y los resultados mostraron que no requirió cirugía. El entrenador principal de los Steelers, Mike Tomlin, dijo que Rodgers no tendrá ninguna designación por lesión, lo que despeja el camino para que Rodgers, de 41 años, regrese. "Todo está listo", dijo Tomlin.

Rodgers dijo el miércoles que tenía esperanzas de jugar, pero que al final dependería de Tomlin y del equipo médico. Los Steelers dejaron fuera a Rodgers del partido contra los Bears después de que estuviera limitado en los entrenamientos la semana pasada.

El veterano pasador de 41 años ha lanzado para 1,969 yardas, 19 touchdowns y siete intercepciones en su primera temporada con los Steelers (6-5), que han perdido cuatro de seis encuentros, pero pueden romper el empate en el primer puesto con Baltimore si logra vencer a los Bills (7-4), quienes han tenido una temporada de altibajos.

Rodgers firmó un contrato de un año con el equipo a principios de junio como una de las adquisiciones clave de los Steelers en la temporada baja, uniéndose al receptor abierto DK Metcalf como una nueva incorporación a la ofensiva. Los Steelers también recuperarán al linebacker exterior Alex Highsmith tras perderse dos partidos por una lesión pectoral. También se espera que el receptor abierto D.K. Metcalf, que se lesionó un tobillo en Chicago, juegue.

Rodgers podría utilizar una protección en su muñeca

