Claudia Sheinbaum entrega el Premio Nacional del Deporte 2025 a destacados atletas

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo entrega este viernes del Premio Nacional del Deporte (PND) a los 16 ganadores de este reconocimiento en 2025, en la ceremonia que tuvo lugar en el Palacio Nacional, de la capital del país. La mandataria reconoció públicamente la cosecha extraordinaria de triunfos deportivos a lo largo de doce meses en los que el país vivió y gozó con cada una de las hazañas de las y los atletas que han elevado el nombre de México en el mundo.

Entre los atletas premiados, destacaron el ciclista Isaac del Toro, subcampeón del Giro de Italia 2025; Osmar Olvera, campeón mundial de clavados; así como Uziel Muñoz, medallista de plata en el Campeonato Mundial de Atletismo de 2025, y la arquera Andrea Becerra.

En su discurso, Sheinbaum Pardo dijo que "me gustaría decirles a los atletas, entrenadores y sus familias que son un orgullo para México. Nos dan una gran alegría al verlos triunfar. Nos sentimos muy orgullosos de que representen al país; siempre tengan en mente lo grandioso que es México", mencionó la mandataria.

El Premio Nacional del Deporte cumple 50 años de su creación, y lo hizo con la entrega a deportistas como Alegna González y Andrea Maya Becerra Arizaga, quienes lo ganaron en la categoría de no profesional, junto a Olvera y Muñoz. Luis Carlos López Valenzuela y Osiris Aneth Machado Plata fueron los galardonados en la categoría de deporte paralímpico.

En su intervención, el titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), Rommel Pacheco, destacó que el premio ronda los 800 mil pesos, además de la medalla de oro conmemorativa, y representa una inversión total de casi 20 millones de pesos. Acompañaron a la presidenta en la ceremonia, además de Rommel Pacheco, el Secretario de Educación, Mario Delgado, y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

En deporte no profesional:

Andrea Maya Becerra Arizaga (Tiro con arco)

Alegna Aryday González Muñoz (Atletismo)

Uziel Aarón Muñoz Galarza (Atletismo)

Osmar Olvera Ibarra (Clavados)

En deporte profesional:

Isaac Del Toro Romero (Ciclismo)

En deporte paralímpico:

Luis Carlos López Valenzuela (ParaAtletismo)

Osiris Aneth Machado Plata (ParaAtletismo)

Trayectoria destacada en el deporte Mexicano:

Gabriela Belem Agúndez García (Clavados)

Donovan Daniel Carrillo Suazo (Patinaje sobre hielo)

José Arnulfo Castorena Vélez (ParaNatación)

María Lorena Ramírez Nahueachi (Atletismo Ultramaratones)

Entrenador:

Alejandro Laberdesque Vázquez (Atletismo)

Karen Selene Montellano Ruvalcaba (Tiro con Arco)

Juez/Árbitro:

Araceli Ornelas Caballero (Taekwondo)

Leslie Selene Velasco González (ParaPowerlifting)

Fuente: Tribuna del Yaqui