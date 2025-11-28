Como antaño: Luce ataque terrestre de Bears y sorprenden a los Eagles

Filadelfia, Estados Unidos.- El Black Friday resultó un viernes 13 para los campeones de la NFL, los Philadelphia Eagles, quienes se unieron a las sorpresas de la Semana 13, después de ser sorprendidos en casa por los Chicago Bears. Como ha sido la tónica de los últimos encuentros, la defensiva de los Eagles se dobló y se quebró, tras admitir casi 300 yardas por tierra, de las cuales Kyle Monangai corrió para 130 yardas y un touchdown, y D'Andre Swift sumó 125 yardas más y otro touchdown para los Bears, que ganaron su quinto partido consecutivo, 24-15.

Guiados por el entrenador novato Ben Johnson, los sorprendentes Bears (9-3) están solos en primer lugar en la NFC Norte de cara a un enfrentamiento el 7 de diciembre ante los Green Bay Packers. La campaña anterior, una derrota de los Bears en Día de Acción de Gracias en Detroit provocó el despido del entrenador Matt Eberflus y fue su sexta racha consecutiva de lo que se convirtió en una seguidilla de 10 derrotas consecutivas. Un año después, los Bears dominaron a la línea defensiva de Filadelfia para lograr una victoria relativamente fácil en la casa de los campeones de la Super Bowl.

Caleb Williams tuvo suficiente apoyo de su equipo

Hace un par de semanas, los Eagles (8-4) aparentemente tenían la NFC Este asegurada, solo para sufrir derrotas consecutivas que les hacen ver muy lejos de un contendiente al Super Bowl. Quizá aun sintiendo el dolor de desperdiciar una ventaja de 21-0 en Dallas el domingo en una derrota por 24-21, la ofensiva de los Eagles mostró pocas señales de salir de su bajón. Los aficionados de Filadelfia, hartos, pasaron el partido abucheando y pidiendo al equipo que despidiera al coordinador ofensivo Kevin Patullo.

Los aficionados de Philadelphia no están nada contentos

Y ha sido tal la debacle en la temporada de los Eagles, que ni el querido empuje de trasero (push tush) los ayudó a salir adelante en este encuentro. Con Philadelphia abajo 10-9 al final del tercer cuarto, Jalen Hurts perdió el balón en un empuje trasero profundo en territorio de Chicago y los Bears recuperaron el ovoide.

Entonces, los Bears convirtieron la pérdida de balón en la serie del día. Monangai realizó una carrera de 31 yardas en la primera jugada y Caleb Williams, que completó 17 de 36 pases para 154 yardas y un touchdown, completó un pase de 7 yardas a Colston Loveland en cuarto down que extendió la serie. Monangai corrió para un touchdown de 4 yardas que puso el marcador 17-9 al inicio del cuarto cuarto, y Williams añadió el touchdown de seguridad con un pase de touchdown de 28 yardas a Cole Kmet para poner el 24-9.

Fuente: Tribuna del Yaqui