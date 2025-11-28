Cuauhtémoc Blanco tunde a la Selección Mexicana por las quejas contra aficionados: "Están en su derecho"

Ciudad de México.- La Selección Mexicana cerró su actividad en el 2025 con una relación fracturada con sus aficionados, pues luego del deficiente desempeño en el último semestre, lo que les costó ser abucheados en sus últimos amistosos contra Uruguay y Paraguay. Luego de eso, Raúl Jiménez se quejó de manera abierta contra sus detractores, aunque según Cuauhtémoc Blanco, están en su derecho de manifestarse ante el mal rendimiento del 'Tricolor'.

Jiménez arremetió contra los asistentes que abarrotaron el TSM para su encuentro contra la 'Garra Charrúa', partido que terminó sin anotaciones, lo que terminó por detonar los abucheos que comenzaron desde que se anunció la alineación designada por el 'Vasco'. Raúl aprovechó una entrevista para comentar que para ellos es triste el jugar ante su gente y tener un ambiente hostil, añadiendo que a causa de esos incidentes, terminan por jugar más en Estados Unidos.

#Deportes | Raúl Jiménez arremete contra la afición tras abucheos y gritos homofóbicos a la Selección Mexicana uD83EuDD2C??https://t.co/zMgrerCqhG — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 16, 2025

Estas declaraciones le causaron varias críticas al delantero del Fulham, el cual fue 'reventado' por aficionados y especialistas, que criticaron su nula aptitud competitiva con la playera de la Selección Mexicana. Ahora fue el 'Temo' el que levantó la voz contra las declaraciones de Raúl Jiménez, alegando que si la gente paga un boleto, es para presenciar un buen espectáculo.

Pues tienes que aguantarte. A final de cuentas, si das un mal partido, pues la gente paga un boleto por ver ganar a la Selección Mexicana o cualquier equipo, entonces la gente está en todo su derecho, en toda su razón en criticar a los jugadores".

Así mismo, añadió que los jugadores deben aprender a aceptar las críticas, pues, a final de cuentas, ellos están dentro del campo y la gente que asiste a los estadios es para verlos ganar y es necesario que den el máximo cada que salten a la cancha de cualquier recinto. "Porque a final de cuentas ellos están dentro del campo y la afición lo que quiere es ver ganar a su selección".

Por último, y recordando que Blanco fue uno de los jugadores que más han abucheado, desde su paso como delantero del América a ser la cara de la Selección Mexicana, añadió que cuando era criticado, él miraba sus errores y buscaba cómo mejorarlos, pero no recriminaba a la afición. "A mí sí me hubieran abucheado, hubiera visto qué cosas estoy haciendo mal para mejorarlas".

¡CUAUHTÉMOC HABLÓ SOBRE LOS ABUCHEOS!uD83DuDE28



Tras las polémicas declaraciones de los futbolistas de la Selección Nacional de México, Blanco fue contundente sobre el enojo de la afición mexicana, afirmando que él solamente hubiera mejorado para dar un mejor espectáculo pic.twitter.com/Rzu1v3SG0h — Claro Sports (@ClaroSports) November 28, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui