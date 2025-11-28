Diablos del Toluca vs Bravos de Juárez; dónde ver EN VIVO los cuartos de final del Apertura 2025

Toluca, Estado de México.- Los Diablos del Toluca intentarán completar la hombría ante los Bravos de Juárez, pues luego de regresar con ventaja de tierras chihuahuenses, buscarán ganar el compromiso de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2025. El conjunto mexiquense está en el camino para poder alcanzar el primer bicampeonato en su historia dentro de los torneos cortos del balompié nacional.

El equipo escarlata logró recuperarse de un marcador adverso, pues en los primeros minutos del compromiso, Jesús Murillo inauguró el marcador, enviando al frente a los locales, que aprovecharon al Toluca fuera de ritmo tras cuatro semanas de inactividad. Los Diablos batallaron para asentarse en el Estadio Olímpico Benito Juárez y, pese a que en estadísticas fueron superiores, los Bravos dominaron la mayor parte de la primera mitad.

La segunda parte comenzó aún con la ventaja mínima para Juárez, hasta que en el minuto 56, Antonio Briseño puso en la pizarra a los Diablos; el 'Pollo' aprovechó una serie de rebotes dentro del área luego de una jugada a balón parado, marcando de cabeza para poner el uno a uno. Cuando el reloj marcaba el 65', Paulinho le dio la ventaja definitiva a la visita; el campeón de goleo picó al primer palo y, con asistencia de Diego Zaragoza, empujó el balón al fondo del arco.

Pese a la derrota, el jugador más destacado para los Bravos de Juárez fue su arquero, Sebastián Jurado, que detuvo varios contrataques y ocasiones claras para anotar por parte del actual campeón de la Liga MX. Los Diablos tuvieron ocho remates directos al arco, de los cuales seis fueron atajados por parte del cancerbero juarense, permitiendo que lleguen con oportunidades de clasificar.

Horarios del Diablos del Toluca vs. Bravos de Juárez/Vuelta Cuartos de final

Estadio: Estadio Nemesio Diez, Toluca, Estado de México

Fecha: Sábado, 29 de noviembre

Horario: 19:05 horas (horario CDMX)

Dónde ver: TV Azteca/TUDN/Fox One/Caliente TV

El capitán Toluca, Alexis Vega, sigue estando en duda para participar en el cierre de los cuartos de final; el delantero ha estado alejado de las canchas por más de un mes, debido a una lesión en el posterior del muslo izquierdo. Pese a que Antonio Mohamed confirmó que Vega completó su recuperación, dependerá de las condiciones del encuentro para determinar si Alexis verá actividad ante los de la frontera.

#Deportes | ¡Sin su capitán! Diablos del Toluca confirma baja de Alexis Vega para la ida de los cuartos de final ?https://t.co/WfSMP92tbs — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 27, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui