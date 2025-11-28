Katia Itzel García hará historia en la Liguilla del futbol mexicano; pitará en el duelo de Toluca ante el FC Juárez

Ciudad de México.- La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) dio a conocer las designaciones arbitrales para los partidos de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX, y en estas destaca la presencia de Katia Itzel García. García Mendoza será la encargada de dirigir como central el compromiso entre Toluca y el FC Juárez, y cuando la jueza salte a la cancha del Nemesio Diez, se convertirá en la primera mujer en arbitrar un partido de Liguilla.

Previamente, ya se había dado una tripleta de mujeres, pero en temporada regular. La primera ocasión se dio en la fecha 16 del Clausura 2025 en el Chivas 1-0 Puebla. Se repitió en el actual certamen en un total de cinco encuentros.

La Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Futbol (IFFHS) dio a conocer la lista de las 20 árbitras nominadas al premio como Mejor Árbitra del Mundo, donde destacamos la presencia de la mexicana Katia Itzel García. uD83DuDC4FuD83CuDFFB pic.twitter.com/1PX6aEOYBF — Comisión de Árbitros (@Arbitraje_MX) November 6, 2025

Para Katia Itzel será la primera aparición como silbante principal de un compromiso de fase final. Ya tuvo participación en cuartos de final y semifinal en la Liguilla pasada, pero fue como cuarto árbitro. Tendrá como asistentes a Karen Janett Díaz y Sandra Elizabeth Ramírez, mientras que como cuarto árbitro será Jorge Abraham Camacho. Óscar Macías Romo será VAR y Michel Ricardo Espinoza en el AVAR.

La silbante ha ido en ascenso en su carrera

Este viene a ser un logro más en la ascendente carrera como jueza de la capitalina, quien recientemente fue nominada como una de las 20 silbantes para recibir el galardón a la Mejor Árbitra de Futbol del Mundo, correspondiente al año 2025, por parte de la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Futbol (IFFHS, por sus siglas en inglés).

Katia tendrá una responsabilidad muy grande

García Mendoza recibió esta designación como una de las figuras más reconocidas del arbitraje nacional y con presencia constante en competiciones internacionales. También es la primera árbitra mujer en pitar durante un partido de la Copa Oro varonil y la segunda silbante en dirigir un partido en la Liga MX. Además, tiene experiencia en Mundiales Femeniles y torneos de Concacaf.

Todo esto le valió para ser una de las ganadoras del Premio Nacional del Deporte en 2024, durante una ceremonia que se llevó a cabo en Palacio Nacional, la cual fue presidida por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Fuente: Tribuna del Yaqui