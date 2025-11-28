Kevin Villavicencio: "Yaquis está hecho para grandes cosas, vamos por el campeonato"

Ciudad Obregón, Sonora.- Los Yaquis de Ciudad Obregón están firmando una temporada sobresaliente en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP); además de quedar en la cima en la primera vuelta, el conjunto cuenta con una base de peloteros que han respondido en la hora cero y uno de ellos es Kevin Villavicencio.

El pelotero de 22 años está teniendo su mejor campaña con el conjunto de la Tribu, bateando actualmente para .268 con ocho carreras producidas y 11 anotadas, pero más allá de su destacado individualmente, el joven en exclusiva para TRIBUNA comentó que se siente motivado por el gran nivel que vive el club.

"Se cumplió con el objetivo, que era mantener la cima; queremos seguir con ese nivel. Somos un equipo muy unido, creo que eso se ve reflejado en el terreno", afirmó el nacido en Guerrero Negro, Baja California Sur.

Hasta el momento, el jugador ha respondido con creces, ya que es el encargado de cubrir las paradas cortas, lugar que normalmente le pertenece al capitán de los Yaquis, Juan Carlos Gamboa, pero que por una lesión no ha podido ver actividad en las últimas semanas, dejando a Kevin como el dueño de esa zona.

El Haper Gamboa sabemos lo que representa, es el capitán de nosotros, y nosotros estamos haciendo lo que podemos, cumpliendo con mi rol, que es ponerme en base y destacar a la defensiva cuando se me da la oportunidad de jugar", afirmó en la entrevista.

Por otra parte, Villavicencio confía en que este año los Yaquis están hechos para hacer historia y por fin romper la racha de poco más de 10 años sin levantar la corona de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. "Yaquis está hecho para grandes cosas, vamos por el objetivo, que es el campeonato".

¡Responde Kevin!uD83DuDDE3?



Los @yaquis_oficial suman más carreras con batazo productor de Kevin Villavicencio.#LigaARCO? pic.twitter.com/S9PDkPRmGI — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) October 26, 2025

Por último, el prospecto de los New York Mets dio a conocer que para lograr ese objetivo necesitan de un gran refuerzo; la afición, misma que ha respondido en las últimas series. "La afición es lo más importante; se ve muy bonito ver el estadio lleno; son muy importantes para nosotros".

Fuente: Tribuna del Yaqui