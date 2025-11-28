Lanzador que figuró en el beisbol de Grandes Ligas vestirá los colores de Naranjeros en la LAMP

Hermosillo, Sonora.- Los Naranjeros de Hermosillo comenzaron con el pie derecho el arranque de la segunda vuelta de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), derrotando a los Yaquis de Ciudad Obregón en calidad de visitantes, pero para todavía fortalecer más el roster y no tener problemas con obtener el boleto a los playoffs, el conjunto anunció la llegada de un nuevo pelotero.

Se trata del relevista Sean Reid-Foley, lanzador con siete temporadas de experiencia en las Grandes Ligas. Reid-Foley nació el 30 de agosto de 1995 en Agana Heights, Guam, y comenzó su aventura en el 'Rey de los Deportes' cuando fue seleccionado en el draft 2014 por los Toronto Blue Jays y permaneció en esa organización hasta 2020.

¡Sean Reid-Foley es nuevo Naranjero! uD83CuDF4A



Con experiencia en las Grandes Ligas, el lanzador derecho llega a fortalecer el relevo de la Escuadra Naranja. ¡Bienvenido! uD83EuDDE1?? pic.twitter.com/POsyD3W7L8 — Naranjeros de uD835uDC07ermosillo (@ClubNaranjeros) November 29, 2025

El pitcher derecho debutó en MLB en 2018 con Toronto y también jugó de 2021 a 2024 con los New York Mets en la gran carpa. En su paso de siete temporadas por el mejor diamante del mundo, Reid-Foley se ha desempeñado como relevista, ha lanzado en 71 juegos con 131 entradas y dos tercios, ha logrado ocho victorias y ha sumado 151 ponches; en 2024, con los de la 'Gran Manzana', tuvo marca de 1-2 con 1.66 de efectividad en 21.2 innings de labor, logrando 25 ponches.

Cabe destacar que durante 2025 formó parte de las sucursales Triple-A de Mets y Arizona Diamondbacks; en total, en 10 temporadas en sucursales ha logrado 41 triunfos, dos salvamentos y 760 'chocolates' en 200 juegos donde ha lanzado 652.2 entradas. Sean Reid-Foley debutará en el beisbol invernal formando parte del staff de relevo de Naranjeros de Hermosillo en la segunda mitad de la edición 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico.

Los Naranjeros de Hermosillo terminaron en cuarto lugar en la primera vuelta del beisbol invernal del país, por lo que se mantienen con altas posibilidades de obtener el boleto a la siguiente ronda e intentar buscar el campeonato número 18 de su historia.

Sean Reid-Foley gets some work in pic.twitter.com/Ew0N0oyxM9 — SNY (@SNYtv) February 12, 2025

Ficha técnica

Nombre: Sean Reid-Foley

Fecha de nacimiento: 30 de agosto de 1995

Lugar de nacimiento: Agana Heights, Guam

Posición: Pitcher

Lanza: Derecho

Batea: Derecho

Estatura: 1.90 metros

Peso: 104 kilos

Equipo anterior: Arizona Diamondbacks (Sucursal AAA)

Fuente: Tribuna del Yaqui