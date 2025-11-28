Naranjeros sigue en plan grande en la segunda vuelta: Conoce el resultado del Juego 1 ante Cañeros

Hermosillo, Sonora.- Naranjeros de Hermosillo abrió la serie en casa con un triunfo contundente de 9-0 sobre Cañeros de Los Mochis en el estadio Fernando Valenzuela, en una noche dominada por el pitcheo de José Samayoa y una ofensiva que atacó desde el primer episodio.

El derecho hermosillense firmó una salida de calidad de seis entradas, en las que sólo admitió dos imparables, ponchó a ocho bateadores y no permitió bases por bolas, manteniendo siempre el control del juego. Fue relevado por Augusto Mendieta al comenzar la séptima, con el encuentro completamente a favor de los locales.

Tremenda actuación desde el montículo Naranja del lanzador hermosillense José Samayoa. uD83DuDD25??uD83CuDF4A pic.twitter.com/8qUCJppnSc — Naranjeros de uD835uDC07ermosillo (@ClubNaranjeros) November 29, 2025

Hermosillo tomó la delantera desde la primera entrada. José Cardona conectó sencillo al izquierdo, avanzó con toque de sacrificio de Jasson Atondo y llegó a tercera en rodado de Willie Calhoun. Cardona timbró gracias a un error del parador en corto Aaron Lugo, que abrió la puerta para el inicio de la ofensiva naranja.

En el tercer capítulo, Milán Tolentino negoció base por bolas, avanzó nuevamente con el toque de Cardona y anotó con imparable de Atondo. Minutos después, Calhoun produjo y alcanzó tercera tras una pifia en el jardín derecho, para después anotar el 4-0 en un lanzamiento descontrolado de Manuel Urías.

El ataque se extendió sin freno. En la cuarta, Agustín Murillo impulsó a César Salazar con doblete al izquierdo. En la quinta, un imparable de Jesús Loya llevó al plato a Atondo para poner el 6-0. Y en la sexta, con las bases llenas, Harold Ramírez produjo en jugada de selección, seguido por sencillos consecutivos de Loya y Edson García que completaron el 9-0 definitivo, mientras la afición celebraba cada conexión. Samayoa (1-3) se anotó su primer victoria de la temporada y Urías (2-1) cargó con su primer descalabro.

¡La sexta carrera cortesía de Jesús Loya! ¡Vamos, Naranjeros! uD83DuDCAAuD83CuDFFBuD83CuDF4A pic.twitter.com/22D0UA9YiN — Naranjeros de uD835uDC07ermosillo (@ClubNaranjeros) November 29, 2025

Con el triunfo, Naranjeros liga su tercera victoria consecutiva. Para el segundo de la serie, este sábado, Omar Cruz será el encargado de abrir por Hermosillo, mientras que Luis Fernando Miranda está anunciado por Cañeros en busca de emparejar la confrontación.

Otros resultados

Tomateros 4-2 Venados

Charros 2-8 Jaguares

Yaquis 10-4 Tucson

Fuente: Tribuna del Yaqui