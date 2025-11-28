Oscar Piastri se impone y consigue la Pole Position para la Sprint Race en el Gran Premio de Qatar 2025

Ciudad de México.- De nueva cuenta, un monoplaza de McLaren demostró que, al momento, tienen el mejor ritmo comparados con otras escuderías de la Fórmula 1, pues Oscar Piastri consiguió la pole position para la sprint race del Gran Premio de Qatar 2025. Partir desde la parte alta de la parrilla pudiera ser un aliciente para el australiano, pues se encuentra dentro de la lucha para llevarse su primer Campeonato de Pilotos.

Piastri se encuentra en la segunda posición de la tabla, la cual tiene a tres contendientes con oportunidades reales a falta de solo dos Grandes Premios para que finalice la temporada 2025 de la categoría reina del automovilismo internacional. Lando Norris marcha como puntero, al haber colectado 390 puntos, aunque solo mantiene 24 de ventaja ante Oscar, que a su vez se encuentra empatado con Max Verstappen con 366 unidades.

El piloto de McLaren se llevó la primera posición con una ínfima ventaja ante George Russell de Mercedes, que partirá desde el segundo cajón de la parrilla al haber frenado el reloj con solo .032 milésimas de segundo de diferencia. Lando Norris cometió un error, saliéndose en la última curva del circuito, por lo que se tuvo que conformar con la tercera posición; Fernando Alonso se coló hasta el cuarto puesto y Yuki Tsunoda cerró el top 5.

Max Verstappen quedó relegado hasta la sexta posición, luego de haber presentado problemas de porpoising durante las tres sesiones de clasificación. El piloto de Red Bull estuvo reportando la inestabilidad del monoplaza, aunque desde el pit-lane le informaron que los podrían solucionar hasta que finalizara la Q3.

Oscar Piastri podrá retomar el rumbo hacia el título, en el cual permaneció como el favorito en gran parte de la temporada; el australiano llegó a tener hasta 34 puntos de diferencia sobre Norris, luego de conseguir la victoria en el GP de los Países Bajos. Pese a que el ganador de la carrera sprint solo se lleva ocho puntos, un nuevo triunfo podría regresarle la confianza para volver a luchar rueda a rueda con su compañero de equipo.

La Sprint Race del Gran Premio de Qatar está programada para el sábado, 29 de noviembre, a las 08:00 horas (hora CDMX), mientras que la clasificación para la carrera será a las 12:00 horas del mismo día.

Fuente: Tribuna del Yaqui