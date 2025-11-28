Quiñones sigue 'on fire', pero no puede evitar la derrota del Al-Qadisiya

Ciudad de México.- El atacante mexicano Julián Quiñones mantiene su idilio con las redes en el futbol de Medio Oriente, y este viernes se hizo presente con su club Al-Qadisiya, que cayó en la ronda de Cuartos de Final de la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita.

El Al-Qadisiya tenía ante sí la inmejorable oportunidad de tomar revancha ante Al-Ahli Saudí, una semana después de que este les ganara por 2-1 en partido correspondiente a la liga. Ahora, los dos equipos volvían a verse las caras, pero esta vez en una fase de eliminación directa.

Situación que buscaba aprovechar el Al-Qadisiya, que no tardó en dar el primer golpe a los 10 minutos, cuando Mateo Retegui abrió el marcador al aprovechar un rebote en el área y rematar de primera intención en medio de las piernas del arquero.

Más adelante, al 29' de acción, Julián Quiñones se hizo presente en el marcador para aumentar a dos goles la ventaja de su equipo. El delantero colombiano-mexicano tomó el balón en el área grande ligeramente pegado a la banda, se perfiló a primer poste y sacó un potente disparo que se coló por el ángulo para el 0-2 parcial.

Con este tanto, Quiñones marcaba su décimo gol en 9 partidos disputados en la actual temporada, lo cual lo lleva a posicionarse también entre los mejores de Arabia, codeándose con nombres como el de Cristiano Ronaldo, quien entre liga y copa suma 11 goles en 12 enfrentamientos.

Además, con el gol de este viernes, el examericanista llegó a 43 intervenciones de gol con el Al-Qadisiyah, entre sus anotaciones y las asistencias, siendo uno de los jugadores que más aportan para sus equipos en el futbol árabe.

En la segunda mitad, el Al-Ahli consiguió empatar el marcador y obligó a que el encuentro se fuera a los tiempos extras, donde ningún equipo logró imponerse para tener que irse a la tanda de penales. En total, Quiñones disputó 98 minutos, siendo su primer encuentro completo desde el pasado mes de octubre, cuando sufrió molestias en su muslo posterior, lo que le obligó a ausentarse de las canchas hasta este viernes.

