'Santi' Giménez cerca de regresar a la Premier League; club presenta oferta millonaria por el mexicano

Ciudad de México.- Parece ser que en cuestión de días se tendrá la salida de Santiago Giménez, delantero mexicano que milita en el AC Milan; el 'Bebote' no ha tenido suerte como goleador y arrastra una sequía de anotaciones que ponen en riesgo su permanencia en la Serie A. Tras varios rumores que aseguran su cese del 'Rossoneri', un club de la Premier League habría estado preparando una oferta millonaria para fichar a 'Santi'.

Desde su arribo al 'Calcio', Giménez ha estado en el foco de las críticas, pues no ha podido mostrar el nivel con el que deslumbró en sus clubes anteriores, lo que le ha costado estar en varios rumores de transacciones, pese a que tiene menos de un año con los 'Rossoneri'. Antes de que comenzara la temporada 2025-2026 de la Serie A, se especuló un probable cambio con La Roma, en el cual le darían salida al mexicano, cosa que terminó por no suceder.

Hace un par de semanas, comenzaron a circular de nueva cuenta indicios sobre la potencial salida de 'Santi' del AC Milan, aunque sería regresado a la Premier League, donde lo pretenden un par de equipos. De acuerdo a varios reportes, Santiago Giménez se encuentra en la mira del Sunderland y del Brentford, aunque parece ser que con el primero de los antes mencionados está más cerca de concretarse la firma.

Según lo publicado por el portal Repubblica de Italia, el Sunderland habría presentado una oferta millonaria para conseguir los servicios del 'Bebote', aunque la última palabra la tendrá el jugador. El artículo indica que el club inglés tiene preparados 30 millones de euros, pero el delantero mexicano pidió tiempo para tomar la decisión y, en su caso, evaluar más ofertas que podrían llegarle en las próximas horas.

Sunderland estaría dispuesto en pagar cerca de 30 millones de euros por la carta de Santiago Giménez (24). Cabe señalar que Milan está dispuesto a desprenderse del atacante mexicano si la oferta que llega por él es buena.



'Santi' ya analiza el ofrecimiento, Sunderland…

Cabe recordar que hace algunos días, Calciomercato confirmó que el AC Milan estaría buscando a un delantero centro en el mercado invernal, aunque para que eso se concrete, necesita confirmarse la salida del mexicano para brindar espacio y subsanar la economía del equipo.

El informe indica que los 'Rossoneri' habrían comenzado con las negociaciones con Jean Philippe Mateta, que al momento milita con el Crystal Palace, aunque ha mostrado el interés para convertirse en jugador del AC Milan. En la ventana de fichajes del verano, las 'Águilas' recibieron una oferta que rondaba los 35 millones de euros por el francés, la cual rechazaron, por lo que el club italiano deberá desembolsar una fuerte cantidad si en verdad quiere a Mateta.

Jean-Philippe Mateta is open to leaving Crystal Palace. Contract talks have stalled due to a substantial disagreement over wages. #CPFC want to find a solution. The 28yo has ambitions to represent a Serie A club before the end of his career.

