¿Sergio Ramos deja la Liga MX? El español dejaría Rayados de Monterrey al finalizar la Liguilla 2025

Monterrey, Nuevo León.- Pese a ser el capitán y uno de los fichajes 'bomba' para Rayados de Monterrey en las últimas temporadas, Sergio Ramos habría optado por dejar el balompié nacional al finalizar su participación en la Liguilla del Apertura 2025. Reportes llegan desde medios españoles sobre que el defensa central buscará algún otro club antes de pensar en su retiro como futbolista profesional.

Estos reportes caen como un balde de agua fría para todos los seguidores de 'La Pandilla', pues hace unas semanas, parte de la directiva de Rayados había comentado que el español tenía intenciones de permanecer en la Liga MX. 'Tato' Noriega, Presidente Deportivo del Monterrey, afirmó que ya se encontraban en pláticas con el excapitán de Real Madrid para extender su contrato y se esperaría a que finalizara el Apertura 2025 para hacer el anuncio oficial.

¿Se va o se queda? Esto dijo el 'Tato' Noriega cuando le preguntaron sobre la renovación de Sergio Ramos.







— La Afición (@laaficion) November 21, 2025

Los rumores llegaron del programa El Chiringuito, espacio que desde siempre ha sido cercano al exseleccionado de España; este mismo show ya había visitado México para cuestionar a Ramos sobre su permanencia en México. Sergio comentó hace un par de meses que sus intenciones eran continuar con Rayados hasta finalizar su carrera, decisión que parece haber cambiado en días recientes.

Según lo comentado por Juanfe Saenz, Ramos optó por poner fin a su relación con Rayados, pese a que en reiteradas ocasiones ha externado su amor y gratitud por la ciudad, el equipo y sus aficionados, además de servir como promotor turístico para Nuevo León. Si bien habría decidido dejar a 'La Pandilla', ya ha comenzado negociaciones con otros clubes en la Liga MX, pues aún no piensa dejar las canchas profesionales.

EXCLUSIVA MUNDIAL



"RAMOS ha decidido NO SEGUIR EN RAYADOS".



"Seguirá jugando, NO SE RETIRARÁ". — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 28, 2025

Si no selecciona algún equipo dentro del balompié nacional, tendría la opción de integrarse a la MLS, liga que en los últimos años ha recibido a grandes estrellas del futbol europeo en el ocaso de su carrera. El defensor llegó a Rayados de Monterrey en el inicio del Clausura 2025, siendo el suplente directo de Carlos Salcedo.

Ha tenido participación en la Liga MX, también disputó los cuatro partidos de Rayados en el Mundial de Clubes, así como la Leagues Cup, siendo el capitán en todos los certámenes.

Fuente: Tribuna del Yaqui