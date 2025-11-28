Siguen los cambios en la LAMP: Tomateros anuncia refuerzos y Tucson tiene nuevo manager

Culiacán, Sinaloa.- Después de culminar en el top cinco dentro de la primera vuelta de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), los Tomateros de Culiacán anunciaron la llegada del infielder Diosbel Arias y del lanzador derecho Jalen Miller, quienes se incorporarán a partir de la serie de este fin de semana frente a los Venados de Mazatlán.

Arias vivirá su segunda etapa con la nación guinda y llega para darle mayor solidez al infield, además de aportar su talento en el departamento ofensivo. El cubano ya sabe lo que es tener actividad en la pelota del país, ya que este año jugó en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) con Acereros de Monclova y Leones de Yucatán, equipo en el que estaba destacando, pero una lesión puso fin a su temporada. En 27 juegos con Yucatán, bateó para .287, conectó 27 hits, anotó 15 carreras, sumó seis dobles, seis cuadrangulares y produjo 18 carreras.

uD835uDC07uD835uDC0EuD835uDC0BuD835uDC00 uD835uDC03uD835uDC08uD835uDC0EuD835uDC12uD835uDC01uD835uDC04uD835uDC0B uD83DuDE01uD83DuDC4BuD83CuDFFB



La novedad del día de hoy fue Diosbel Arias quien ya se encuentra vestido de guinda uD83DuDD25uD83CuDF45



uD835uDDD5uD835uDDDCuD835uDDD8uD835uDDE1uD835uDDE9uD835uDDD8uD835uDDE1uD835uDDDCuD835uDDD7uD835uDDE2 uD835uDDD4 uD835uDDD6uD835uDDE8uD835uDDDFuD835uDDDCuD835uDDD4uD835uDDD6ÁuD835uDDE1 uD83DuDE09uD83CuDFDF? pic.twitter.com/ACxZfrDYCG — Tomateros de Culiacán (@clubtomateros) October 1, 2024

En el pitcheo también los de la capital de Sinaloa harán ajustes, ya que Jalen Miller se integrará a la rotación abridora después de un verano en la Liga del Atlántico. El derecho viene de participar con Southern Maryland, dejando récord de 9-6 en ganados y perdidos con efectividad de 4.26 en 93.0 capítulos. Miller cuenta con experiencia en ligas del Caribe, tras haber jugado en Venezuela, Colombia y Nicaragua, por lo que será su primera ocasión que suba a la lomita de los disparos de la LAMP.

Vuelve 'El Coyote'

Mientras que este viernes 28 de noviembre el Tucson Baseball Team confirmó que Matías Carrillo es el nuevo manager de la novena por lo que resta de la temporada 2025-26, entrando en lugar de Willie Romero, quien dejó al conjunto en la octava posición en la primera vuelta. Cabe destacar que 'El Coyote' Carrillo fungía como coach de primera base, por lo que la directiva optó por removerlo de su puesto.

We’re locking in for a stronger second half of the season. uD83DuDD25



“El Coyote” Matías Carrillo steps in as our manager for the remainder of the year ?? Bringing top-tier energy, teamwork, and experience—his résumé speaks on the field. uD83DuDCAAuD83CuDFFB pic.twitter.com/EzXLelMVKu — Tucson Baseball Team (@tucsonbt) November 28, 2025

Vamos con todo por mejores resultados en la segunda vuelta de la temporada. ¡Bienvenido al mando, Matías Carrillo! 'El Coyote' toma las riendas del equipo como mánager lo que resta de la temporada; su excelente energía, trabajo en equipo y experiencia son la mejor carta de presentación. Agradecemos a Willie Romero por su trabajo con el equipo y le deseamos éxito en sus futuros proyectos".

Fuente: Tribuna del Yaqui