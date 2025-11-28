"Te juzgan como criminal": 'Piojo' Herrera rompe el silencio tras el fracaso con Costa Rica

Ciudad de México.- Luego de protagonizar uno de los mayores fracasos en las eliminatorias mundialistas con la Selección de Costa Rica, el entrenador mexicano, Miguel Herrera, reapareció en el ojo público y habló sobre lo que viene en su carrera. El 'Piojo' afirmó que ha tenido ofertas para integrarse a los medios de comunicación, pero sus intenciones son permanecer como estratega dentro de las canchas.

Herrera tomó las riendas del combinado costarricense en enero del 2025, con la consigna de lograr la clasificación a la Copa del Mundo 2026, y todo parecía acomodarse, pues les tocó en un grupo a modo con las selecciones restantes de la Concacaf. Pese a que en el papel, Costa Rica partía como favorita, quedó eliminada luego de solo conseguir una victoria en la fase final, perdiendo la clasificación directa y el acceso al repechaje.

#Deportes | "Mexicano, hijo de pu..": Tunden al 'Piojo' Herrera luego de que Costa Rica quede fuera del Mundial 2026 uD83DuDE21?https://t.co/ssOzbCobuc — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 19, 2025

En su regreso a tierras mexicanas, el 'Piojo' señaló lo complicada que fue su eliminación, pues se sentía juzgado por la afición tica que le recriminaba como si hubiera cometido un delito. "Te juzgan como si hubieras hecho un crimen. La verdad es que soy el responsable, soy la cabeza, pero éramos un grupo que buscábamos y que teníamos mucha ilusión".

Pese a eso, el estratega aseguró que acepta su responsabilidad y las críticas, sean buenas o malas: "Al final de cuentas, uno acepta su responsabilidad; las críticas serán buenas, serán malas, tomaré lo mejor de los críticos". Así mismo, Miguel Herrera aseguró que luego de su despido, permaneció varios días por Costa Rica y varias personas se acercaron para darle su apoyo pese a las críticas.

Les agradezco su apoyo y por eso me duele no haberle conseguido a esa gente, porque la gente en la calle me daba su aliento. Me decían ‘no todos representamos a los que te están criticando’ y lo sé".

Por último, señaló que ha recibido múltiples ofertas para integrarse a algunas televisoras en rol de analista, aunque afirmó que esperará una oportunidad para regresar al banquillo de algún club. "Hoy tengo más ofertas de trabajo en los medios que dentro de una cancha; quiero estar dentro de una cancha, quiero seguir dentro de una cancha. Cuando yo decida ya no estar, será porque estoy cansado".

#Deportes | Miguel 'Piojo' Herrera asistirá a la Copa del Mundo 2026 pese al fracaso con la Selección de Costa Rica ?https://t.co/JWLNZYOSJ1 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 27, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui