Tigres UANL vs Xolos de Tijuana; dónde ver EN VIVO la vuelta de los cuartos de final del Apertura 2025

Monterrey, Nuevo León.- El resultado más sorpresivo en el inicio de la Liguilla del Apertura 2025 se dio en tierras fronterizas, cuando Xolos de Tijuana, que consiguió su boleto desde el repechaje, goleó a los Tigres UANL, segundo lugar en la tabla general. Ahora en la casa de los 'Felinos', se disputará el compromiso de vuelta, mientras los dirigidos por Sebastián 'Loco' Abreu consiguen preservar la ventaja en el marcador global.

Esta pintaba para ser una de las series más disparejas, aunque el 'Xolaje' se encargó de sorprender a propios y extraños con su despliegue futbolístico que desconcertó a los Tigres, que no podían encontrar su momento en el sintético del Estadio Caliente. Desde el inicio del compromiso, los dirigidos por el 'Loco' tomaron el control del mismo, además de resaltar su trabajo sin posesión del balón, con presión alta y marcación directa de uno a uno.

El marcador se inauguró al minuto 27, con un golazo de Kevin Castañeda; el juvenil tomó la pelota en los linderos del área grande y, tras acomodar el cuerpo, metió un disparo al ras de suelo al poste más lejano de Nahuel Guzmán. Ya en la segunda mitad, cayó otra anotación para los locales, siendo esta de cabeza luego de un tiro de esquina, marcada por Mourad El Ghezouani.

Al verse abajo por dos anotaciones en el marcador, los Tigres protagonizaron un par de jugadas, aunque ni Brunetta, Gorriarán o André Pierre-Gignac pudieron quitar el cero para la visita. La sentencia en la pizarra cayó al 71' por la nueva joyita del balompié nacional; Gilberto Mora definió de zurdazo el punto penal, firmando uno de sus mejores partidos en su corta carrera.

Horarios del Tigres UANL vs. Xolos de Tijuana/Vuelta cuartos de final

Estadio: Estadio Universitario de la UANL, Monterrey, Nuevo León

Fecha: Sábado, 29 de noviembre

Horario: 21:10 horas (horario CDMX)

Dónde ver: TV Azteca/Fox/Fox One/Caliente TV

El resultado en la ida obliga a los Tigres UANL a salir y golear a la visita, que puede darse el lujo de perder por dos anotaciones y aun así conseguir la clasificación a la siguiente ronda. El único duelo que habían protagonizado en Liguilla estos dos equipos fue en el Clausura 2017, siendo en la ronda de las semifinales que terminaron a favor de los regios, por lo que los Xolos pudieron tomar justicia a propia mano de esa dolorosa eliminación cuando eran favoritos al título.

Fuente: Tribuna del Yaqui