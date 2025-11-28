Yaquis de Obregón arrolla al Tucson Baseball Team y vuelve al camino de la victoria

Ciudad Obregón, Sonora.- Los Yaquis rápidamente le dieron la vuelta a la página al tropiezo que tuvieron en el inicio de la segunda vuelta ante Naranjeros, pues este viernes le pasaron por encima 10-4 al Tucson Baseball Team en casa. Una sólida actuación de Felipe González, combinada con una explosiva ofensiva, comandó la victoria de la Tribu, que toma la delantera en la serie frente a los de Arizona.

Explosivo arranque

Desde la primera entrada, los de Cajeme encendieron la pólvora en el madero, castigando al inicialista Jorge Sauceda. Roberto 'Tito' Valenzuela fue quien rompió el cero con imparable remolcador que mandó a Allen Córdoba a la caja registradora. Mientras que Víctor Mendoza remolcaría la segunda con batazo productor.

??El primero es para la Tribu del Sur de SonorauD83CuDFDCuD83CuDDF2uD83CuDDFD#PuroYaquisuD83CuDFF9 pic.twitter.com/T73A3tfLiw — Yaquis de Obregón uD83CuDFF9 (@yaquis_oficial) November 29, 2025

En la tercera entrada, los Yaquis harían vibrar a la afición con un rally de seis anotaciones. Nuevamente 'Tito' Valenzuela se haría notar en la pizarra con imparable remolcador. Posteriormente, Zoilo Almonte por fin respondería con el madero al poner la cuarta rayita de la noche con sencillo al jardín izquierdo. Alfredo Hurtado seguiría la fiesta con un doblete productor de tres carreras y poner la pizarra 7-0 hasta el momento.

A su vez, el 'Haper' Gamboa, quien dejó atrás la lesión y volvió a la actividad, cerraría el rally con otro hit productor. En la cuarta, la Tribu sellaría la victoria con un sólido cuadrangular de dos carreras del recién llegado Matt McDermott. La victoria fue para Felipe González, quien lució intratable en la lomita al solamente permitir un imparable y recetar tres ponches en siete entradas completas.

La respuesta de Tucson fue tardía, ya que en la novena hicieron cuatro, encabezadas por el exyaqui, José Carlos Ureña que la mandó a volar ante los envíos de Josué Juárez, que entró por González. El descalabro fue para el también exlanzador de Yaquis Jorge Sauceda.

Trueno en Obregón??



Matt McDermott suma dos carreras más para los @yaquis_oficial conectando su primer vuelacercas de la temporadauD83DuDE0E#LigaARCO? pic.twitter.com/zFH4sBlD6q — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) November 29, 2025

Este sábado Yaquis de Ciudad Obregón intentará ganar su primera serie de la segunda vuelta con Orlando Lara como el inicialista. Por Tucson lanzará Daniel De la Fuente. El juego está presupuestado para comenzar a las 18:10 horas (tiempo de Sonora).

Fuente: Tribuna del Yaqui