Yaquis de Obregón descarta cambio con Venados de Mazatlán: Miguel Guzmán permanece en 'La Tribu'

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de que varios portales aseguraran un posible intercambio entre Yaquis de Obregón y Venados de Mazatlán, en el cual Miguel Guzmán pasaría a jugar con los del puerto, la novena cajemense descartó la idea. 'La Tribu' confirmó la permanencia del patrullero con el equipo, mismo que ha cargado con el equipo en varias ocasiones, siendo uno de los bateadores más encendidos.

Cabe señalar que, pese a haber finalizado la primera vuelta de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) como líderes, el club sonorense ha realizado ajustes en su roster en los días recientes, como la llegada de Zoilo Almonte, slugger dominicano. Así mismo, hace un par de jornadas se anunció el intercambio por los derechos definitivos de Saúl Vázquez, quien se integrará a Algodoneros de Guasave, mientras que Jesús Broca estará llegando a Yaquis.

Los rumores señalaron que Alonso Gaitán jugaría en Obregón a cambio de Guzmán, que se estaría integrando a los porteños de manera definitiva; José Alonso ya jugó para Yaquis, acumulando un total de tres temporadas en las cuales dejó buenos dividendos. Para la campaña del 2020-2021, se anunció su intercambio a los extintos Mayos de Navojoa junto con otros dos elementos, mientras que Obregón recibió a Héctor Velázquez, Alex González y Marco Antonio Guzmán.

Luego de que varios portales digitales manejaron dicha información como oficial y afirmaron que era cuestión de horas para que se realizara el anuncio, el club cajemense negó dichos planes y confirmó que Miguel permanecerá en el equipo. Prueba de ello fue que el patrullero regresó a la titularidad, luego de que en días recientes había comenzado los compromisos desde la banca.

Miguel Guzmán se encuentra en su primera temporada con 'La Tribu', pues durante la temporada baja se anunció su llegada a cambio de José Ureña, que pasó a formar parte del Tucson Baseball Team. Guzmán ha aprovechado las oportunidades que le ha brindado Gabe Álvarez, conectando batazos decisivos para definir varios encuentros.

Al momento cuenta con participación en 33 compromisos, en los cuales mantiene un promedio de bateo de .271, con 29 imparables, en los que resaltan cuatro dobles y siete carreras producidas, además de dos bases robadas. Con el guante también ha sido muy efectivo, cubriendo los jardines, y también ha mostrado buenas manos desempeñándose como primera y segunda base.

