Yaquis de Obregón pierde terreno en el Standing de la Liga Arco Mexicana del Pacífico 2025-2026

Ciudad Obregón, Sonora.- Tras haber liderado gran parte de la primera mitad de la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), Yaquis de Obregón ha perdido terreno en la tabla al perder la primera serie de la segunda vuelta ante Naranjeros de Hermosillo. Los clubes que finalizaron en el sótano tuvieron un buen arranque de vuelta, ganando sus compromisos y quedando como punteros en un empate.

Águilas de Mexicali es quien marcha como líder tras los tres juegos de la segunda mitad, habiendo ganado dos compromisos en calidad de visitantes a Charros de Jalisco, a quien estuvieron cerca de haber barrido. También con marca de dos victorias y un descalabro, pero en la segunda posición, se ubica Venados de Mazatlán; los del puerto visitaron a Cañeros de Los Mochis y lograron quedarse con la serie.

Siguiendo con la igualdad en la tabla, Algodoneros de Guasave se quedan con el tercer peldaño hasta el momento, luego de doblegar en par de ocasiones al Tucson Baseball Team. Tanto Algodoneros como Venados no tienen margen de error y necesitan una segunda 'perfecta', pues al haber compartido el sótano, su acceso a los playoffs del 2026 se complicó.

Jaguares de Nayarit y Naranjeros de Hermosillo son los últimos dos equipos que marchan con marca positiva, ganando dos de los tres compromisos en el inicio de la séptima semana de actividades de la LAMP. Yaquis de Obregón cayeron hasta la sexta posición, luego de haber perdido en par de ocasiones ante los de la capital sonorense: 'La Tribu' solo había estado tan abajo en el standing en el inicio de la campaña, cuando fue derrotado en ambas jornadas inaugurales.

Tomateros de Culiacán y el Tucson Baseball Team se comparten el sexto y séptimo peldaño, siendo estas las mismas posiciones en las que finalizaron la primera parte de la temporada. Cañeros y Charros de Jalisco se encuentran hasta abajo en el standing, luego de sufrir un par de reveses en la primera serie a pesar de estar como locales.

Nota: Las posiciones al momento son definidas por el Run Average, pues al tratarse de la segunda vuelta, queda de lado el dominio que imperaba en la primera mitad.

Fuente: Tribuna del Yaqui