Yaquis de Obregón vs Tucson Baseball Team; dónde ver EN VIVO el primero de la serie de la LAMP

Ciudad Obregón, Sonora.- En búsqueda de recuperar la senda del triunfo y retomar las primeras posiciones en el standing de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), 2025-2026, Yaquis de Obregón recibirá al Tucson Baseball Team en la segunda vuelta. Estas dos escuadras ya protagonizaron su primera serie en la historia, la cual finalizó con tres resultados favorables para la novena cajemense, la cual consiguió aplicar la barrida.

Luego de la primera serie en la segunda mitad de la campaña, Yaquis de Obregón se encuentra en la sexta posición, luego de haber sido derrotado en par de ocasiones por Naranjeros de Hermosillo; 'La Tribu' no se encontraba tan abajo en el standing desde que perdió los dos encuentros de las jornadas inaugurales. Por su parte, el Tucson Baseball Team mantiene la misma marca de Yaquis, aunque cae a la séptima posición por el run average.

Con la derrota ante los de la capital sonorense, Obregón perdió su primera serie en casa de la temporada, pues hasta el momento, marchaban con un paso perfecto jugando en el Estadio Yaquis. Los dirigidos por Gabe Álvarez habían recibido a Venados de Mazatlán, Cañeros de Los Mochis, Charros de Jalisco, Águilas de Mexicali y Algodoneros de Guasave, finalizando con todas las series a favor de los de casa.

El primer duelo entre estas dos novenas en su historia también se disputó en el Estadio Yaquis, aunque por sus problemas para disputar sus encuentros en el Kino Veterans Memorial Stadium, Tucson fue local administrativo. Dicha serie finalizó con barrida a favor de Yaquis, incluyendo un encuentro que tuvo una explosiva ofensiva por parte de Obregón, anotando 15 carreras, encabezado por un grand slam de Víctor Mendoza.

Horarios del Yaquis de Obregón vs. Tucson Baseball Team

Estadio: Estadio Yaquis, Ciudad Obregón, Sonora

Fecha: Viernes, 28 de noviembre

Horario: 20:10 horas (horario CDMX)

Dónde ver: YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico/MegaSports

Al momento, ambas escuadras han anunciado a sus lanzadores inicialistas, siendo Felipe González el abridor por Yaquis; el derecho mantiene récord de tres victorias y solo una derrota, con una efectividad de 2.89, colocándose en el puesto 10 del circuito en dicho departamento. Jorge Luis Sauceda buscará quedarse con su primera victoria de la temporada, cuando a cambio ha recibido cuatro descalabros y 5.61 de ERA.

Fuente: Tribuna del Yaqui