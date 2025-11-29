Algodoneros sigue intratable en la segunda vuelta: Asegura serie ante Águilas de Mexicali

Mexicali, Baja California.- Los Algodoneros de Guasave tuvieron una atropellada primera mitad de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), pero para la segunda vuelta han mostrado otra cara, pues ganaron su segunda serie al hilo; ahora fue ante los Águilas de Mexicali, a quien derrotaron este sábado 11-6.

Los de Sinaloa comandaron una ofensiva de 14 imparables para terminar imponiéndose por segunda vez a los fronterizos y también lograr apuntarse su cuarto éxito al hilo. Además, en este duelo, el camarero blanquiazul, Esteban Quiroz, llegó a 500 juegos disputados en toda su carrera en el beisbol invernal.

Serie a la bolsa?



Los @AlgodonerosGsv ganan el juego y ya tienen par de series ganadas en esta segunda mitad del calendariouD83DuDD25



PG Norman Elenes

PP Fernando Lozano



Presentado por: @BanCoppel #LigaARCO? pic.twitter.com/ePkD8RCd01 — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) November 30, 2025

Los visitantes abrieron la pizarra con un rally de cuatro ante los lanzamientos de Fernando Lozano; Drew Avans pegó tablazo por el derecho que mandó a Heras a la caja registradora. Posteriormente, Phillip Ervin pegó un sencillo al central para que Jordan y Avans se vinieran con el 3-0, y tras pasaporte a Esteban Quiroz, Orlando Piña también disparó un imparable que aumentó la pizarra.

Guasave atacó de nuevo en el segundo inning con los batazos productores de Philip Ervin y Esteban Quiroz. Mexicali se quitó la blanqueada en la tercera. Los fronterizos se rebelaron en el quinto inning y fabricaron cuatro anotaciones, con batazo de Cade Gotta y un jonrón de Yadir Drake para poner las cosas 6-5.

En la sexta, los sinaloenses le cayeron al relevo de Érick Casillas con otra vez el 'Pony' Quiroz sacando un tablazo de dos estaciones por el left field para vaciar los senderos y tomar más ventaja. Después, Alan Espinoza sacó la esférica del parque por todo el prado izquierdo en la séptima, ante los lanzamientos de Isidro Márquez, para irse más arriba, ahora por 11-5. Phillip Evans no se quiso quedar atrás y con cuadrangular arruinó la fiesta en el Nido.

Batazo que se va al otro ladouD83DuDE80



Phillip Evans conecta su cuarto tablazo de la temporada y suma una más para los de casauD83EuDD85#LigaARCO? pic.twitter.com/ZdgQlb6kQt — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) November 30, 2025

Víctor Vargas comenzó por Algodoneros, pero se fue sin resultado; al relevo le siguieron Yosshel Hurtado, el ganador Norman Elenes, Rafael Córdova, Luis Moreno, Manuel Castro y Fabián Anguamea. Fernando Lozano fue el pícher de la apertura por los cachanillas, quien fue castigado y cargó con el descalabro; lo relevaron Alonso Becerra, Ernesto Zaragoza, Érick Casillas, Isidro Márquez, Jake Sánchez y Jesús Cruz.

Fuente: Tribuna del Yaqui