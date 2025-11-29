Allan Saint-Maximin estaría disponible para la vuelta entre Águilas del América y Rayados de Monterrey

Ciudad de México.- Águilas del América podría recobrar a una de sus bajas más significativas para el compromiso de vuelta en los cuartos de final del Apertura 2025 contra Rayados de Monterrey, pues Allan Saint-Maximin podría regresar a la actividad tras su baja. El francés se perdió el inicio de la Liguilla por un problema respiratorio, pero retomó los entrenamientos, por lo que podría estar listo en caso de que André Jardine lo necesite.

Saint-Maximin fue baja de último momento para los de Coapa; los informes indicaron que el francés presentaba un fuerte cuadro viral, el cual se presumía que podría tratarse de influenza, por lo que se determinó que no realizara el viaje a Monterrey, Nuevo León. En el primer encuentro de la serie, los Rayados se impusieron con superioridad al América, quienes no pudieron encontrar el ritmo y se encuentran con déficit en el marcador global de dos por cero.

Si bien el América no ha realizado un parte médico oficial en el cual determine la condición de Allan Saint-Maximin a unas horas para que suene el silbatazo inicial del compromiso en la Ciudad de los Deportes, el propio jugador publicó un video que enciende a la afición 'Azulcrema'. Mediante su cuenta de Instagram, Saint-Maximin dejó en claro que su problema ya se solucionó y volvió a los entrenamientos para ponerse a tono.

En las imágenes publicadas se observa a Allan realizando disparos desde media distancia, así como actividades para afinar sus partes cortos. Cabe insistir en que el club no ha confirmado la disponibilidad del jugador, aunque desde el juego de ida se especuló que estaría listo para el cierre de actividades de la primera ronda de la Liguilla.

Y vaya que el América sí lo necesita, pues en el primer encuentro contra Rayados de Monterrey, quedaron evidenciadas sus carencias ofensivas, pues finalizaron el partido sin registrar disparo a puerta. Por el contrario, las Águilas recibieron dos anotaciones, por lo que al menos tendrán que aspirar a la victoria con esa misma diferencia para soñar con el acceso a las semifinales.

El partido de vuelta entre Rayados de Monterrey y Águilas del América se celebrará este sábado, 29 de noviembre, a las 17:00 horas (horario CDMX), en el Estadio Ciudad de los Deportes.

