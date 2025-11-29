Chivas del Guadalajara contará con la 'Hormiga' González y Bryan González para la vuelta vs Cruz Azul

Ciudad de México.- Chivas del Guadalajara contará con la plantilla completa para el partido de vuelta de los cuartos de final contra el Cruz Azul, luego de que Armando 'Hormiga' González y Bryan González estuvieran en duda tras haber salido de cambio por dolencias puntuales. Ambos jugadores realizaron el viaje a la CDMX para el cierre de actividades de la primera ronda de la Liguilla del Apertura 2025 contra 'La Máquina'.

Ambos jugadores causaron preocupación entre los seguidores del 'Rebaño Sagrado', pues presentaron problemas musculares en el partido de ida contra los 'Cementeros' y habían sido duda desde el jueves. La 'Hormiga' tuvo que ser sustituido en el minuto 62 por Santiago Sandoval y Bryan González terminó saliendo al 84' por Alan Mozo del partido que finalizó en empate a cero anotaciones en el Estadio Akron.

Los dos elementos pudieron entrenar a la par del equipo en la preparación para la vuelta con el Cruz Azul, por lo que fueron seleccionados por Gabriel Milito dentro de la convocatoria y es probable que sean incluidos en el once inicial para jugarse el boleto a las semifinales. La lista designada por el estratega rojiblanco incluye a todos los jugadores que forman parte de la plantilla de Chivas.

El llamado es integrado por 30 jugadores y, aunque por normas de la Liga MX, siete de ellos tendrán que ver el encuentro desde las gradas, Milito optó por llamar a todos sus elementos como muestra de unidad ante la ronda de eliminación directa en la Liguilla. Entre los nombres de la lista resaltan los de Cade Cowell y Alan Pulido, pues ambos cuentan con más de un mes de inactividad con el equipo tapatío.

El último partido en el que participó Cade Cowell fue en la jornada 14 ante los Gallos Blancos del Querétaro y en dicho partido ingresó de cambio en la parte complementaria. Por su parte, Pulido no ha visto minutos en cancha desde la victoria del Guadalajara al Puebla en la jornada 11. Al igual que ellos, Diego Campillo realizó el viaje a la CDMX pese a que volverá a las canchas hasta el 2026 por la fractura del quinto metatarsiano del pie derecho.

Luego de haber empatado a cero en la ida, las Chivas del Guadalajara están obligadas a vencer por cualquier marcador al Cruz Azul, pues otro empate les daría el boleto a los cementeros por su posición de tabla en el Apertura 2025. El compromiso será a las 19:00 horas del domingo, 30 de noviembre.

