Chivas del Guadalajara vs Cruz Azul; dónde ver EN VIVO la vuelta de los cuartos de final de la Liguilla

Ciudad de México.- En un duelo de pronósticos reservados, Chivas del Guadalajara se enfrentarán en calidad de visitantes al Cruz Azul en la vuelta de los cuartos de final del Apertura 2025 con la clasificación en el aire. En el partido de ida, ninguna de las escuadras pudo concretar sus oportunidades en ataque y pasaron los 90 minutos sin anotaciones, aunque 'La Máquina' permanece con una leve ventaja por su posición en la tabla.

En el inicio de la Liguilla, el 'Rebaño Sagrado' no pudo hacer valer la localía ni tampoco el buen ritmo con el que finalizaron el Apertura 2025, dejando en el aire la clasificación para las semifinales. Andrés Gudiño se convirtió en pieza clave para los cementeros, pues a pesar de que no es su arquero titular, supo cubrir la ausencia de Kevin Mier y pudo mantener su arco en ceros luego de varios embates por parte del Guadalajara.

#Deportes | Diablos del Toluca vs Bravos de Juárez; dónde ver EN VIVO los cuartos de final del Apertura 2025 ?uD83EuDD29https://t.co/g6j57KH9hg — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 29, 2025

Ninguno de los equipos consiguió tener claridad en el ataque, pues Cruz Azul optó por realizar presión alta a los rivales, aunque no logró establecer un buen ritmo con posesión de balón, dejando un desarrollo de juego ríspido y trabado. La oportunidad más clara para las Chivas llegó en tiempo de compensación, luego de que Miguel Gómez dejara escapar la anotación con un remate desviado cuando llegó al segundo palo sin ser marcado.

Los aficionados tapatíos sufrieron por un par de días, pues Armando y Bryan González tuvieron que ser sustituidos por presentar dolencias musculares, con lo que se puso en duda su disponibilidad para el cierre de dicha llave. Contra todo pronóstico, ambos elementos fueron incluidos en la convocatoria de Gabriel Milito, la cual también cuenta con nombres como los de Cade Cowell y Alan Pulido, ambos sin actividad desde hace un par de meses.

uD83CuDDE6uD83CuDDF9 ¡LA SORPRESA DE GABRIEL MILITO EN LOS CONVOCADOS! uD83DuDC4FuD83CuDFFB



¡Gran gesto de nuestro profesor para la Vuelta de los Cuartos de Final! ¡TODOS JUNTOS POR ESE PASE! uD83DuDD25https://t.co/hh1D7tzykl — CHIVAS (@Chivas) November 29, 2025

Horarios del Chivas del Guadalajara vs Cruz Azul/ Cuartos de final vuelta

Estadio: Estadio Olímpico Universitario, CDMX

Fecha: Domingo, 30 de noviembre

Horario: 19:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Canal 5/ TUDN/ VIX Premium

MAÑANA VAMOS JUNTOS POR EL PASE A SEMIFINALES. uD83DuDC99uD83DuDE82 pic.twitter.com/KBSrWGFUU2 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) November 29, 2025

La obligación de buscar la victoria será por parte del conjunto jalisciense, pues al Cruz Azul le basta el empate con cualquier marcador para conseguir su acceso a la ronda de semifinal, debido a haber conseguido una mejor posición en la tabla del Apertura 2025.

