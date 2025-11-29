Con imparable de Murillo, Naranjeros asegura la serie contra Cañeros en entradas extras

Hermosillo, Sonora.- Naranjeros de Hermosillo necesitó entradas extra para quebrar un duelo de pitcheo y vencer 1-0 a Cañeros de Los Mochis en el segundo juego de la serie, disputado este sábado 29 de noviembre en el Estadio Fernando Valenzuela.

El duelo se mantuvo sin anotaciones durante nueve entradas gracias al trabajo de los abridores hermosillenses Omar Cruz y Luis Fernando Miranda, quienes sostuvieron un enfrentamiento de control y solvencia desde la loma.

Cruz, en su debut de la temporada con Hermosillo tras presentarse este 2025 en Grandes Ligas con Padres de San Diego, trabajó cuatro entradas con un hit, dos bases y dos ponches. Miranda, quien lanzó sus primeras tres campañas con Naranjeros, respondió con cuatro episodios de un imparable, una base y tres ponches antes de entregar el juego a su bullpen.

¡¡QUÉ JUEGOOO!! ¡¡ESTA NOCHE GANARON LOS NARANJEROS EN ENTRADAS EXTRAS!! uD83DuDE4CuD83CuDFFBuD83CuDF4A | @calientesports pic.twitter.com/F31IEbLopk — Naranjeros de uD835uDC07ermosillo (@ClubNaranjeros) November 30, 2025

El relevo mantuvo el cero por ambos lados. Alán Rangel retiró en orden la quinta, Sean Reid-Foley cubrió la sexta y Fernando Salas esquivó daño en la séptima pese a permitir dos hits. Por Cañeros, Colten Davis, Lupe Chávez, Irvin Machuca y Daniel Duarte sostuvieron el empate con efectividad. El juego llegó 0-0 a la novena. Naranjeros amenazó cuando Jasson Atondo abrió con hit y Willie Calhoun recibió base, pero un doble play envió el duelo a extrainnings.

EXTRA INNINGS

En la décima, Daniel Missaki colgó el cero y quedó en posición de ganar cuando, en el cierre, Brayan Mendoza avanzó a Jesús Loya con toque de sacrificio, César Salazar recibió boleto intencional y Agustín Murillo conectó sencillo al jardín central para dejar en el campo a Los Mochis. Danis Correa cargó con la derrota. Para el tercero de la serie de este domingo, Touki Toussaint será el pitcher abridor por Naranjeros y Darel Torres hará lo propio por Cañeros.

¡WAAAAAALK-OFF! Agustín Murillo se vistió de héroe al conectar inatrapable remolcador de la carrera del triunfo en los spikes de Ángel Ramírez. uD83DuDD25uD83CuDF4AuD83EuDD29 pic.twitter.com/TKHG5tHB0K — Naranjeros de uD835uDC07ermosillo (@ClubNaranjeros) November 30, 2025

DÍA DE RAYOS Y NARANJEROS

Como cada temporada desde 2022, el encuentro formó parte de la colaboración entre Naranjeros y Rayos de Hermosillo, iniciativa que distingue a ambas aficiones y que volvió a tener presencia en el Fernando Valenzuela, de la capital de Sonora.

Fuente: Tribuna del Yaqui