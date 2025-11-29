Cruz Azul ya tiene rival; 'La Maquina' se enfrentará al Flamengo en la Copa Intercontinental 2025

Ciudad de México.- Pese a aún estar compitiendo en los cuartos de final del Apertura 2025 en la Liga MX, el Cruz Azul ya conoció al que será su rival para definir al campeón de América, partido que se celebrará a finales del 2025. En la disputa por la Copa Intercontinental 2025, 'La Máquina' tendrá que enfrentar al Flamengo, reciente campeón de la Copa Libertadores que se impuso sobre el Palmeiras .

Los dos clubes brasileños se enfrentaron para definir el campeonato a nivel de clubes con más prestigio en Sudamérica en el Estadio Monumental de Lima. Con un único gol de Danilo cuando corría el minuto 67, el Flamengo de Filipe Luís alzó la Copa Libertadores por cuarta ocasión en su historia, mientras que el Sao Paulo fue derrotado en la última instancia, acumulando cuatro finales perdidas.

Luego de coronarse en el torneo de clubes de la Conmebol, el Flamengo se medirá contra el Cruz Azul, que consiguió su boleto al conquistar la Concachampions en su más reciente edición. En junio, 'La Máquina' se enfrentó al Vancouver Whitecaps para definir al ganador de la Concacaf Champions Cup, la cual se quedó en territorio mexicano luego de una goleada; José Rivero, Ángel Sepúlveda, Lorenzo Faravelli y Mateusz Bogusz fueron los responsables de las cinco anotaciones.

Los dos monarcas del continente americano se enfrentarán el próximo miércoles, 10 de diciembre, en punto de las 11:00 horas (horario CDMX). El encuentro se celebrará en el Estadio Áhmad bin Ali con sede en Doha, Qatar; el certamen contará con la participación de otros clubes, entre los que destacan el Al-Ahli y el Paris Saint-Germain.

La Copa Intercontinental se disputará entre el 10 y el 17 de septiembre, dando inicio con el compromiso entre los Cementeros y el Flamengo. El que resulte ganador de entre esos dos clubes pasará a disputar la Copa Challenger, instancia en la que el Pyramids FC ya está en espera de rival; por último, el que resulte ganador de la Copa Challenger logrará avanzar a la instancia final para medirse al PSG, campeón de la Champions League y conocer al monarca de la Copa Intercontinental 2025.

Fuente: Tribuna del Yaqui