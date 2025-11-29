Dani Olmo comanda al Barcelona en la victoria sobre el Alavés y es líder provisional en LaLiga

Ciudad de México.- LaLiga tiene un nuevo líder en la jornada 14, pues el Barcelona venció de manera holgada al Alavés y se apoderó de la cima de la tabla, a expensas de lo que haga el Real Madrid en su próximo compromiso. Los culés siguieron con la fiesta por su regreso al Camp Nou y, pese a comenzar abajo en el marcador, una brillante actuación de Dani Olmo los comandó a su victoria 11 en la temporada 2025-2026.

Por si fuese poco, los dirigidos de Hansi Flick no solo disfrutaron de su cuarta victoria de manera consecutiva, sino que pudieron contar con Raphinha, que regresó a las canchas tras más de un mes sin actividad por un problema en el bíceps femoral del muslo derecho. De igual manera, los culés contaron con el regreso de Pedri, quien había causado baja tras una rotura muscular sufrida en el Clásico contra el Real Madrid.

#Deportes | Barcelona sufre otra dura baja; Pedri resulta con rotura muscular y estará fuera por varias semanas ?https://t.co/Sm6rNVrAJg — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 29, 2025

Pese a la victoria, el inicio de encuentro fue un balde de agua fría para el Barcelona y todos sus aficionados que se dieron cita en el recinto de La Masia, pues en apenas un minuto, el Alavés marcó su único gol de la jornada. Un tiro de esquina ocasionó una serie de errores defensivos por parte de los locales, la cual finalizó con el balón en las redes, siendo empujado por Víctor Parada, que quedó sin marca y de frente al arco.

Al verse abajo en la pizarra del Camp Nou, el Barcelona reacomodó sus piezas y no hizo falta mucho tiempo para que igualara los cartones; cuando apenas corría el minuto 8, Raphinha puso un pase al hueco, el cual fue atacado con decisión por parte de Lamine Yamal, firmando el uno por uno. Luego de eso, el Barça se adueñó del balón y, para antes de la media hora, le dio la vuelta al resultado con la primera anotación de Dani Olmo.

El último gol del compromiso cayó en el agregado de la segunda mitad, luego de que los locales impusieran su dominio en todo el partido. Con asistencia de Lamine Yamal, Olmo no desperdició la oportunidad de firmar su doblete y definió con tranquilidad para asegurar el marcador final de tres goles por uno.

Con esta victoria, el Barcelona llegó a las 34 unidades, superando por dos puntos al Real Madrid, que disputará el partido de la jornada 14 el domingo, 30 de noviembre, recibiendo al Girona.

Fuente: Tribuna del Yaqui