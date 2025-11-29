El campeón está en las semifinales: Juárez se pone 'Bravo', pero Toluca avanza

Toluca, Estado de México.- Los Diablos Rojos del Toluca demostraron por qué son los favoritos a levantar una vez más la corona de la Liga MX; este sábado, aunque batalló en casa, logró eliminar a los Bravos de Juárez, quienes firmaron una decente actuación al entrar a la 'Fiesta Grande'.

Los Diablos vencieron a Bravos de Ciudad Juárez en el global 1-2, pero ahora en el compromiso de vuelta no lo hicieron como se esperaría, pues no mostró la contundencia que lo caracteriza, además de que los fronterizos por momentos fueron mejores en el terreno de juego.

El partido inició con un ritmo trabado en el medio campo. Toluca buscó imponer condiciones desde el arranque, mientras que Juárez apostó por un planteamiento más conservador, intentando cerrar espacios y apostar a la contra. Inclusive esa postura estaba dando resultados, ya que la primera aproximación peligrosa de Juárez llegó hasta el minuto 32, cuando Castilho estuvo cerca de sacudir las redes.

El Diablo invade la Liga y vuelve a semis uD83DuDD25 UNIDOS vamos por todo uD83DuDC79 pic.twitter.com/j6B8K5ArvO — Toluca FC (@TolucaFC) November 30, 2025

Para la segunda mitad, ambos directores técnicos cambiaron de postura, más Juárez, que al estar todavía abajo en el global, intentó adelantar líneas y presionar más arriba, pero Toluca se mantuvo sólido, respetando la filosofía que impone 'El Turco' Mohamed. Para la recta final, concretamente al minuto 84, Paulinho estuvo muy cerca de romper el empate en el trámite del partido con un disparo que generó que se fuera desviado de la portería de Jurado. Al final, con la igualada, Toluca firmó su clasificación a las semifinales. El conjunto de los Diablos Rojos ahora espera rival para continuar su camino en busca del bicampeonato del futbol mexicano.

Cabe destacar que el partido tuvo un ingrediente extra y es que por primera vez en una Fiesta Grande del futbol mexicano varonil, una mujer era la árbitra central, y se trató de la internacional Katia Itzel García, que además estuvo acompañada por dos abanderadas, Karen Díaz y Sandra Ramírez.

Cae el América

Este sábado, en otro de los partidos de los cuartos de final, al parecer, la época dorada de André Jardine con las Águilas ya terminó, pues por primera vez en los últimos cuatro torneos, el América no avanza a la final y cae en los cuartos de final, tras caer este ante Rayados.

Fue al 93’ y con un hombre menos, cuando Monterrey logró lo impensable y avanzó a las semifinales con un cabezazo de Berterame que puso el 2-1 en el partido de vuelta, pero el 3-2 en el global en el estadio Ciudad de los Deportes, de la capital del país.

Fuente: Tribuna del Yaqui