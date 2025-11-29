Lando Norris arremete contra Max Verstappen tras polémica entrevista: "Su naturaleza es decir tonterías"

Ciudad de México.- Lando Norris no se guardó nada y arremetió contra Max Verstappen, luego de unas polémicas declaraciones que no terminaron por caer bien dentro de McLaren. Ambos elementos de la escudería naranja y el conductor del equipo de las bebidas energéticas se encuentran en disputa por el Campeonato de Pilotos, el cual aún se encuentra en el aire a falta de dos Grandes Premios para que finalice la temporada 2025.

La polémica declaración que encendió los ánimos por parte de Verstappen llegó en la previa para el inicio de las actividades correspondientes al Gran Premio de Qatar. El piloto de Red Bull afirmó que, en caso de haber contado con un monoplaza tan superior como lo es el de McLaren (MCL39), hubiera asegurado el título "fácilmente" desde hace varias fechas.

#Deportes | Oscar Piastri sigue en plan grande y consigue la Pole Position para el Gran Premio de Qatar 2025 uD83DuDEA6https://t.co/UIyb4RkEIz — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 29, 2025

Al ser cuestionado sobre lo relatado por el multicampeón del mundo, Norris le restó importancia y aseguró que, con la carrera que Verstappen ha logrado dentro del automovilismo profesional, puede sostener las afirmaciones que haga con su desempeño dentro de la pista. "Ha ganado cuatro campeonatos mundiales. Le tengo mucho respeto, y creo que eso le da mucho crédito a cualquiera en general".

Pese a externar el respeto que le tiene al holandés, Lando añadió que el estilo que impera en 'Super-Max' es el provocador y aseguró que en ocasiones, habla de temas que no debería. "También es la forma de actuar de Red Bull. Es su naturaleza agresiva y decir tonterías la mayor parte del tiempo".

Depende de si quieres escucharlo y hablar de ello como les gusta a los medios, o si haces lo que hacemos como equipo, que es simplemente mantener la cabeza baja y la concentración".

Así mismo, comentó que en la Sprint Race de Qatar no se sintió presionado por tener detrás a Verstappen en un punto tan crítico de la temporada y solo se mantuvo enfocado en los pilotos que tenía por delante. "Estuvimos bastante cerca al principio, pero estuvo bien. No, no vi lo que pasó por detrás; fue un stint largo con mucha presión".

Lando Norris was asked about Max Verstappen's comments when he said he would have "easily" won this year's title by now if his car had been as competitive as Norris' McLaren.https://t.co/mEQKr7D1dx pic.twitter.com/23aepsMOsO — ESPN F1 (@ESPNF1) November 29, 2025

Ambos pilotos partirán juntos durante el Gran Premio de Qatar, donde Oscar Piastri, también contendiente al título, se ha mostrado intratable y aseguró la pole position. La carrera está programada para comenzar a las 10:00 horas (horario CDMX) este domingo, 30 de noviembre.

#Deportes | Gran Premio de Qatar 2025; horarios y dónde ver EN VIVO la lucha por el Campeonato de Pilotos de la F1 uD83DuDEA8https://t.co/MOPGXJ8WQA — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 27, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui