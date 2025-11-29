No le alcanza al América: Rayados de Monterrey cae ante las Águilas pero logra avanzar en la Liguilla

Ciudad de México.- Águilas del América cumplieron uno de sus cometidos, pues estaban obligados a salir por la victoria para soñar con avanzar en la Liguilla, aunque la diferencia no fue la suficiente para poder eliminar a Rayados de Monterrey, que consiguieron avanzar a las semifinales.

En el partido de ida, el Monterrey hizo valer la localía, pues se quedó con la victoria sin mucho esfuerzo, luego de que el América quedara evidenciado en sus carencias ofensivas, cuando pasaron los 90 minutos sin poder registrar un disparo a puerta. El equipo regiomontano se llevó la victoria con marcador de dos goles por cero, con Sergio Canales y Fidel Ambríz como responsables de ambas anotaciones.

Debido a la diferencia en el marcador global, el América salió a presionar desde el primer minuto del compromiso, aunque no fue hasta poco antes de la media hora que cayó la primera anotación. Alejandro Zendejas definió pegado al primer poste desde afuera del área y, pese al esfuerzo de Luis Cárdenas, el balón terminó en el fondo de la red.

Aquí está el Gol 50 de Alejandro Zendejas en partidos oficiales con el @ClubAmerica. uD83DuDCDAuD83DuDC9B



¡Golazo!uD83DuDCA5#LaFiestaDeLaAfición? | #CF Vuelta | #AP25pic.twitter.com/UEy9rPnO48 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 29, 2025

Luego de recibir la anotación, el Monterrey comenzó a igualar la posesión de balón y generar algunas posibilidades, aunque no pudieron hacerlas válidas y el intenso encuentro llegó al descanso con la ventaja mínima e inservible para los locales. Decididos a asegurar el resultado, los de Coapa reiniciaron las acciones con intensidad y al minuto 60, José Raúl Zúñiga aprovechó un desvío para empujar el balón con el arco vacío.

Aquí está el gol del Ame que les está dando el pase a Semis. uD83DuDC9B



Quinto gol de la 'Pantera' Zúñiga en Liguilla, los 4 anteriores los hizo con Xolos. uD83DuDC08??uD83DuDC3E#LaFiestaDeLaAfición? | #CF Vuelta | #AP25pic.twitter.com/Ieb6hsPVoD — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 30, 2025

Luego de eso, el Monterrey se desfondó y parecía que el final del encuentro se había sentenciado, pues las Águilas se mostraban muy superiores ante los Rayados e inclusive cayó un tercer gol que fue anulado por fuera de juego. Para imprimir más dramatismo al encuentro, Jorge Rodríguez fue expulsado tras una falta a Álvaro Fidalgo que le costó la doble amarilla, dejando a 'La Pandilla' con 10 jugadores.

Cuando corría el tiempo de compensación, Rayados sorprendió a los defensas del América que se perdieron en la marca y Germán Berterame anotó de cabeza para poner el dos por uno en la pizarra que, por el marcador global, les permite el acceso a las semifinales. Rayados tendrá que esperar a que finalicen las otras llaves para conocer al que será su rival en la siguiente ronda de la Liguilla.

??Aquí está el gol de Berte. Tanto dramático de @Rayados. uD83DuDC99uD83EuDD0D



El gol 11 de Germán con 'La Pandilla' en Liguilla.#LaFiestaDeLaAfición? | #CF Vuelta | #AP25 pic.twitter.com/HpeAZXntOl — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 30, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui