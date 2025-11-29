Oscar Piastri gana la Sprint Race del GP de Qatar y recorta la diferencia en el Campeonato de Pilotos

Ciudad de México.- Oscar Piastri mostró que está para pelear por el título, pues volvió a ganar una carrera desde hace un par de meses; el australiano hizo valer la condición de poleman y se llevó la bandera de cuadros en la Sprint Race del Gran Premio de Qatar. El piloto de McLaren recortó la diferencia que hay en el Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1 con su coequipero, Lando Norris, y dejó atrás a Max Verstappen.

En la 'mini clasificación', Piastri se llevó la pole position luego de marcar una gran vuelta en la tercera sesión, superando por poco más de tres décimas a George Russell de Mercedes, mientras que Norris arrancó desde el tercer cajón de la parrilla tras cometer un despiste. 'Super-Max' se conformó con la sexta posición debido a unos problemas en su monoplaza y la sorpresa del día fue Yuki Tsunoda, que se metió al top cinco.

Piastri dominó de inicio a fin la carrera corta en el Circuito Internacional de Losail, en la cual no hubo muchas peleas y todos marcharon con cautela, intentando minimizar los daños de cara a la clasificación para el Gran Premio. George Russell tampoco cambió su puesto, llevándose el segundo lugar, y Lando Norris cerró el podio, con una cómoda ventaja sobre Max Verstappen, que se quedó con el cuarto lugar.

Oscar Piastri logró sumar ocho unidades, con las que llegó a 374 en el campeonato, quedando a 22 de diferencia con Lando Norris, que pudo sumar seis unidades, mientras que Max Verstappen se encuentra con un déficit de 25 puntos ante el puntero por la contienda del título. Con tan solo dos carreras restantes, hay 50 puntos en juego, por lo que una victoria de Norris y un mal resultado por parte del piloto de Red Bull sentenciará el rumbo del Campeonato de Pilotos.

El resto de los puntos se repartieron entre Yuki Tsunoda, que finalizó en el quinto puesto; Kimi Antonelli se robó el sexto lugar; Fernando Alonso, séptimo; y Carlos Sainz se llevó una unidad al haber finalizado en octava posición.

La sesión de clasificación se llevará al mediodía del 29 de noviembre, mientras que el Gran Premio de Qatar se celebrará este domingo, 30 de noviembre, a las 10:00 horas (horario CDMX) en el Circuito Internacional de Losail de Doha, Catar.

