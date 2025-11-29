Oscar Piastri sigue en plan grande y consigue la Pole Position para el Gran Premio de Qatar 2025

Ciudad de México.- Sin duda, el regreso de la Fórmula 1 al Medio Oriente le ha sentado bien a Oscar Piastri, que desde el inicio de actividades en el Circuito Internacional de Losail ha dominado todas las sesiones y partirá desde la pole position para el Gran Premio de Qatar. El australiano superó con tranquilidad a su compañero de McLaren, Lando Norris, que arrancará desde el segundo cajón, y a Max Verstappen, que se quedó con la tercera posición.

Piastri demostró que está en plan grande, pues con el MCL39 dominó la única sesión de entrenamientos del fin de semana y también se llevó la 'mini pole position' en la clasificación para la Sprint Race de Qatar. Continuando con su dominio, el australiano comandó de inicio a fin la carrera corta, superando con un amplio margen a George Russell, que llegó en segundo lugar, y Norris completó el podio; Verstappen se tuvo que conformar con el cuarto puesto, complicando su intento de remontada.

Lewis Hamilton tuvo una jornada para el olvido, pues luego de cometer varios errores en sus vueltas lanzadas, no pudo superar el corte y quedó fuera en la Q1, por lo que arrancará desde el puesto 18. Yuki Tsunoda también se llevó una gran desilusión, pues luego de ingresar al P5 en la Sprint, volvió a presentar dificultades en las clasificaciones, por lo que comenzará el GP desde la parte baja de la parrilla.

La Q3 se centró en los tres contendientes para el Campeonato de Pilotos, pues entre ellos se definieron las primeras posiciones de salida. Tras romper el récord de pista en un par de ocasiones, Piastri firmó la pole frenando el cronómetro en 1:19.387, a más de una décima de Lando Norris y a 264 milésimas de Max Verstappen, que comenzará desde el tercer cajón.

QUALIFYING CLASSIFICATION



La salida del domingo pudiera ser determinante para el Campeonato, pues un contacto entre los tres contendientes podría causar un DNF que sentencie el rumbo del título a dos carreras de finalizar la temporada 2025 de la Fórmula 1. El propio Piastri declaró a media semana que no ayudará a su compañero de McLaren para conseguir el título, pues ambos permanecen con posibilidades de convertirse en monarcas.

El Gran Premio de Qatar será el domingo 30 de noviembre a las 10:00 horas (horario CDMX).

