Polémica en la Fórmula 1: Detienen a expiloto de Sauber y Williams por fraude y malversación de fondos

Ciudad de México.- Un nuevo escándalo sacude al deporte motor y sobre todo a la Fórmula 1, pues Adrian Sutil, expiloto de la categoría, fue detenido en Alemania al ser acusado por fraude y malversación de fondos. El exconductor de la extinta Sauber, Williams y otras escuderías fue capturado en una serie de redadas que se realizaron en conjunto a lo largo de varias ciudades, con el fin de desarticular una banda de estafadores.

Según la información publicada por BILD, un medio con relevancia en Alemania, la captura de Sutil se dio el jueves 27 de noviembre, luego de que se realizara un operativo simultáneo en Mónaco, Suiza y Alemania. El expiloto se encuentra bajo prisión preventiva en la cárcel de Baden-Württemberg, enfrentando acusaciones que lo podrían dejar tras las rejas por varios años, pues habría participado en un esquema de fraude grave.

De acuerdo con las indagatorias iniciales, el exdeportista se dedica al sector comercial referente a los automóviles de alta gama y sobre su actividad económica provienen las acusaciones. Referente a lo publicado, las autoridades desplegaron dicha operación en las primeras horas del día antes mencionado en las diferentes residencias que tenía el piloto.

Fueron los agentes de la Oficina Estatal de Policía Criminal de Baden-Württemberg los que tuvieron resultados positivos en su operación y completaron la captura de Adrian Sutil, que fue trasladado al Tribunal de Distrito de Stuttgart para la confirmación judicial de la medida cautelar. El medio alemán aclaró que la investigación apenas va comenzando, por lo que en días próximos se pudieran sumar nuevas revelaciones.

La acusación que enfrenta Sutil proviene de un presunto manejo ilícito del fondo capital derivado de la compra y venta de autos de alta gama, así como la participación en actividades empresariales que han estado bajo investigación desde hace varios meses. Este no es el primer proceso jurídico que enfrenta, pues en el 2012 agredió a un directivo de la F1 en un bar de Shanghái, por lo que se le impuso una condena de 18 meses en suspenso.

Adrian Sutil se abrió paso en la Fórmula 1 tras haber conquistado la F3 en 2006; debutó en la máxima categoría con Spyker en 2007, equipo que en las temporadas posteriores se terminó convirtiendo en Force India, donde también participó el mexicano, Sergio 'Checo' Pérez. Luego llegó a Sauber en el 2014 y, en el ocaso de su carrera, fungió como piloto de reserva para la escudería de Williams.

El piloto alemán con ascendencia uruguaya participó en 128 Grandes Premios, sumando un total de 124 unidades y, en el campeonato del 2011, finalizó noveno. Pese a su amplio recorrido, jamás pudo subir al podio, teniendo el récord de más apariciones en la F1 sin poder alcanzar el top 3.

Fuente: Tribuna del Yaqui