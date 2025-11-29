Real Madrid vs Girona; horarios, canales y donde ver EN VIVO a la lucha por el liderato de LaLiga

Ciudad de México.- En búsqueda de retomar el liderato de LaLiga, el Real Madrid recibirá al Girona para tener el compromiso correspondiente a la jornada 14 de dicho certamen. Los dirigidos por Xabi Alonso no han podido conocer la victoria en sus últimos partidos, lo que le permitió al Barcelona recortar la diferencia que había y, luego de su reciente victoria, apoderarse de la cima de manera provisional.

Al momento, el Real Madrid se encuentra en la segunda posición en la tabla, aunque con un partido menos ante el líder; los blancos cuentan con 10 victorias, dos empates y un solo descalabro en sus 13 compromisos, con 32 puntos y a solo dos de diferencia ante el Barcelona. Los culés se treparon a la parte alta de la tabla con su victoria ante el Alavés; Dani Olmo marcó en un par de ocasiones y Lamine Yamal completó las aportaciones para el marcador final de tres goles por uno.

El conjunto merengue está intentando salir de un mal momento deportivo en el que llegaron a ligar tres compromisos sin victoria entre LaLiga y la Champions League. En su partido más reciente dentro de la competición española, el Madrid estuvo a cerca de perder ante el Elche, pero una anotación en los últimos minutos por parte de Jude Bellingham salvó el resultado y les consiguió un empate in extremis.

Por su parte, el Girona también llega en un momento crítico, pues se encuentra dentro de las posiciones del descenso, tras un complicado semestre en el que solo han colectado un par de victorias con cinco empates y seis descalabros. En su partido más reciente, lograron sacar un sorpresivo empate a una anotación contra el Real Betis, que se encuentra dentro del top cinco y está peleando para entrar a la Champions League:

Horarios del Real Madrid vs. Girona de LaLiga

Estadio: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, España

Fecha: Domingo, 30 de noviembre

Horario: 14:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Sky Sports/Izzi

Xabi Alonso, entrenador madridista, confirmó que para su partido de la jornada 14, contará con regresos de renombre a LaLiga; entre ellos se ubican Éder Militão y Antonio Rüdiger, los cuales completaron su recuperación. Así mismo, informó que Franco Mastantuono se rehabilitó de la pubalgia que presentaba desde hace varias semanas, por lo que volverá a la convocatoria merengue.

Fuente: Tribuna del Yaqui