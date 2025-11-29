Venados de Mazatlán le brinda merecido reconocimiento a una de sus máximas leyendas

Mazalán, Sinaloa.- Los Venados de Mazatlán son uno de los equipos con mayor historia en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), pues además de ser el tercer equipo con más títulos, también en la organización han desfilado un gran número de leyendas tanto nacionales como internacionales.

Uno de esos grandes referentes es Francisco Campos, quien el viernes por la noche en el Teodoro Mariscal fue reconocido una vez más por el club de sus amores. Los poterños retiraron el número 48 del conocido como 'Pancho Ponches', una de las figuras más trascendentes en la historia de la LAMP.

Francisco Campos es un referente absoluto del montículo en el beisbol invernal del país; construyó una trayectoria que marcó época, donde además pudo levantar títulos y representar a México en torneos internacionales como la Serie del Caribe.

Venados de Mazatlán retira el número del guaymense “Pancho Ponches”

Francisco Campos queda inmortalizado en Mazatlán tras décadas de dominio y récords en la LMP. pic.twitter.com/OOAHdeZey3 — SUCESOS (@Sucesosenlinea) November 29, 2025

Entre sus momentos más recordados destaca su célebre actuación de 18 ponches en un solo juego de playoffs, una demostración de dominio que permanece como una de las joyas más recordadas en el circuito y que es muy complicado que se vuelva a presentar. Su carrera se define en más de dos décadas de consistencia, liderazgo y entrega, convirtiéndolo en una leyenda que trasciende generaciones y que sigue siendo uno de los jugadores más recordados en la historia de los Venados de Mazatlán.



¡Francisco Campos, un pitcher fuera de serie! | Inmortal del Beisbol Mexicano Clase 2025



Logró un récord con cinco lideratos de ponches, e impuso otro con tres cetros de efectividad. En la Liga Mexicana del Pacífico fue… pic.twitter.com/S4J75AFHMp — Salón de la Fama del Beisbol Mexicano (@SDFBeisbolMx) November 19, 2025

Cabe destacar que el importante galardón se dio en la serie que tienen los del puerto de Sinaloa ante el odiado rival, los Tomateros de Culiacán, quienes igualmente reconocieron el gran legado que marcó el inicialista en el 'Rey de los Deportes'.

Como Club Tomateros de Culiacán, expresamos nuestro respeto y reconocimiento a un rival histórico cuya grandeza engrandece también a nuestra liga. Honrar su número es reconocer el impacto de una trayectoria que formó parte de las mejores páginas del beisbol del Pacífico. Felicitamos a Francisco Campos, nuestro gerente deportivo, por este homenaje merecido y por una carrera que seguirá inspirando a todo el beisbol mexicano", escribió Tomateros.

Fuente: Tribuna del Yaqui