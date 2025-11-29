Yaquis de Obregón vs Tucson Baseball Team; dónde ver EN VIVO el segundo de la serie de la LAMP

Ciudad Obregón, Sonora.- Los Yaquis de Obregón buscarán asegurar la serie ante el Tucson Baseball Team, luego de haberse quedado con el triunfo en el primer compromiso dentro del Estadio Yaquis, donde tuvieron un gran despliegue ofensivo. 'La Tribu' también sellará el dominio total ante el nuevo equipo de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), pues se ha quedado con la victoria en los cuatro juegos que han disputado.

Con el triunfo de la jornada del viernes, 28 de noviembre, Yaquis igualó su marca de dos victorias y dos descalabros en la segunda vuelta de la temporada 2025-2026, pasando de la sexta posición a estar en el cuarto peldaño de la clasificación. Por su parte, el Tucson Baseball Team cayó al octavo lugar y, con el pasar de los días, se complican aún más sus esperanzas de conseguir el acceso a los playoffs en su primera temporada dentro de la LAMP.

En el primer encuentro de la serie, se combinó el bateo explosivo con la gran labor monticular por parte de la novena cajemense; Felipe González se anotó el triunfo, luego de retirar siete entradas con solo un imparable conectado, sin permitir carrera y ponchando a tres rivales. Con este resultado, el derecho alcanzó su cuarta victoria del año y dejó una efectividad de 2.44, colocándose tercero en dicho departamento de todo el circuito.

Con el madero, fueron varios los elementos que tuvieron buena cosecha: Matt McDermott se estrenó como toletero, conectando un cuadrangular de dos carreras; Alfredo Hurtado también tuvo buenas aportaciones luego de un doble que vació las bases en el tercer episodio. Roberto Valenzuela, Zoilo Almonte y Víctor Mendoza también aportaron con una rayita producida por cada uno y Juan Carlos Gamboa conectó dos imparables en su regreso a los diamantes tras un mes fuera por lesión.

Horarios del Yaquis de Obregón vs Tucson Baseball Team

Estadio: Estadio Yaquis, Ciudad Obregón, Sonora

Fecha: Sábado, 29 de noviembre

Horario: 19:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico/ MegaSports

Para el encuentro de hoy, Gabe Álvarez enviará a la loma a Orlando Lara, que marcha con récord perfecto luego de siete apariciones; el de Cosamaloapan, Veracruz, cuenta con marca de cuatro triunfos sin derrota y una efectividad de 2.54. Por parte de Tucson, Daniel De La Fuente tendrá la complicada labor de frenar a la ofensiva yaqui; el derecho cuenta con una victoria, la cual data de hace más de un mes, contrarrestada por dos descalabros sufridos.

Fuente: Tribuna del Yaqui