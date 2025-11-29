Yaquis deja en el terreno al Tucson y asegura su primera serie de la segunda vuelta

Ciudad Obregón, Sonora.- Doce entradas tuvieron que pasar para que los Yaquis de Ciudad Obregón vencieran al Tucson Baseball Team 7-6 y con eso lograran asegurar su primera serie de la segunda vuelta de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP). Un imparable del panameño Allen Córdoba en entradas extras comandó la victoria de la Tribu y dejó a los de Arizona en el terreno del campo.

Choque parejo

A diferencia del Juego 1, donde los de Cajeme le pasaron por encima a Tucson, este sábado, los norteamericanos mostraron otra cara e inclusive fueron los que rompieron el cero en el marcador en la primera entrada con un rally de tres carreras, encabezadas por un jonrón de Samar Leyva.

Nada para nadieuD83DuDC40



Oportunos los @yaquis_oficial empatan el juego en el cierre del sexto episodiouD83EuDEE3#LigaARCO? pic.twitter.com/pmfCn3gkfn — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) November 30, 2025

La respuesta de los locales llegaría al instante con un rodado productor de Sebastián Elizalde. Mientras que Yaquis empataría los cartones en la segunda con batazo de Allen Córdoba y por la vía del balk. Para la cuarta los de Matías Carrillo volverían a tomar ventaja; primero River Town mandaría a Missael Rivera a la caja registradora para romper la igualada, mientras que Samar Leyva pondría la quinta rayita de la noche con sencillo productor. El gusto le duró poco a los visitantes, debido a que en la sexta, los de Ciudad Obregón volverían a emparejar la pizarra con otro batazo remolcador de Sebastián Elizalde.

Al alargue

Con los cartones 5-5, el compromiso se iría a entradas extras, con ambos equipos anotando una más en la décima. Pero el momento decisivo de la noche llegaría hasta el capítulo número 12, cuando el panameño Allen Córdoba se vistió de héroe al pegar sencillo con línea a jardinero y mandar a Cavero a home, para así dejar en el terreno a Tucson.

Orlando Lara fue el pitcher abridor por la Tribu, pero salió sin decisión al lanzar cinco entradas completas de 10 imparables y cinco carreras. A su vez, por Tucson, Daniel De La Fuente igualmente se fue sin resultado esta noche del Estadio Yaquis en tres entradas y dos tercios de acción. La victoria fue para el relevista Efrain Contreras y Alberto Leyva terminó por llevarse el descalabro.

Walkoff en CajemeuD83DuDCA5



En un maratón de 12 episodios, los @yaquis_oficial consiguen la serie ante @tucsonbt uD83EuDD19uD83CuDFFC



PG Efraín Contreras

PP Alberto Leyva



Presentado por: W1sh#LigaARCO? pic.twitter.com/xFGHRv4a4M — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) November 30, 2025

Por la limpia

Este domingo los Yaquis de Ciudad Obregón intentarán conseguir su primera barrida de la segunda vuelta de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Para este tercero de la serie, el manager Gabe Álvarez mandará a la lomita de los disparos a Fernando Sánchez, mientras que Matías Carrillo hará lo propio con Dakota Chalmers, quien, a diferencia de Sánchez, buscará en el Estadio Yaquis obtener su primera victoria de la temporada. El playball está presupuestado para cantarse a las 17:10 horas (tiempo de Sonora).

Fuente: Tribuna del Yaqui